الامارات | «صحة دبي»: توصيل الدواء لمنازل المواطنين والمقيمين في المناطق الشمالية قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي»: توصيل الدواء لمنازل المواطنين والمقيمين في المناطق الشمالية قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الصحة في دبي عن خطة توسعية تعتزم تنفيذها على مشروع الصيدلية المتنقلة «دوائي»، لتشمل توصيل الدواء للمرضى في دبي والمناطق الشمالية، فضلاً عن إضافة مستفيدين من حاملي بطاقات تأمينية أخرى من المواطنين والمقيمين، للاستفادة من الخدمة، خلال العام المقبل، وفق مدير إدارة الصيدلة في الهيئة، الدكتور علي السيد.

وأوضح السيد لـ«الإمارات اليوم» أن خطة التوسعة، التي تعمل الهيئة على تنفيذها على المشروع، تتضمن إضافة عدد السيارات المجهزة لحفظ الدواء، بما يتناسب مع حجم الطلب، وكذلك الكادر الطبي المسؤول عنها.

وقال إن المرحلة الأولى من المشروع الذي أطلقته، أخيراً، تستهدف كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والحالات المرضية الصعبة التي تحول ظروفها الصحية دون الوصول إلى صيدليات الهيئة لاستلام الدواء، وذلك للمواطنين والمقيمين في دبي من حَمَلة بطاقة تأمين «عناية».

وأشار إلى أن المستفيدين من الخدمة، سواء في دبي، أو المناطق الشمالية قريباً، يشترط أن يكونوا من المرضى المراجعين لأحد مستشفيات أو مراكز الهيئة الصحية، مؤكداً أن زمن وصول الدواء منذ وقت الطلب لن يتجاوز 24 ساعة حداً أقصى.

وذكر أن الخدمة الأولى من نوعها عالمياً في تكاملها، وفي أنظمتها الإلكترونية المتصلة بقاعدة البيانات والمعلومات في الهيئة، تقدم من خلال حافلة مجهزة بأحدث التقنيات والمواصفات، يرافقها صيدلي متخصص لتسليم الدواء وتقديم الاستشارات، والإجابة عن أي استفسارات، كما تقدم بشكل متواصل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

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وأكد السيد أن الخدمة تستهدف توفير وقت وجهد المرضى في الحصول على الأدوية، وتحقيق أقصى درجات الرضا للمرضى، وتقليل وقت الانتظار في الصيدليات للحصول على الأدوية، وكذلك تعزيز كفاءة العمل والإنتاج في صيدليات الهيئة.

وأضاف: «يتم توصيل الأدوية بمختلف أنواعها بوساطة مركبات مبردة، مع مراعاة درجة الرطوبة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء النقل، كذلك لا تتجاوز فترة توصيل الأدوية 24 ساعة من وقت طلب خدمة التوصيل من قبل المريض».

وأكد أن الخدمة متوافرة في كل صيدليات هيئة الصحة بدبي، كما تتلقى الهيئة طلبات تسجيل يومية من قبل مرضى، منذ تدشين الخدمة قبل أيام، ضمن جهودها المستمرة لتقديم خدمات متميزة تراعي ظروف واحتياجات المرضى من مختف الفئات العمرية.

سبع خطوات للحصول على الخدمة

بيّن مدير إدارة الصيدلة في الهيئة، الدكتور علي السيد، آلية الحصول على الخدمة، حيث تتمثل في سبع خطوات، تبدأ بضرورة وجود وصفة سارية المفعول في نظام «سلامة»، ومن ثم تعبئة نموذج طلب الخدمة من قبل المريض، سواء في العيادة أو الصيدلية أو على الموقع الإلكتروني للهيئة، أو الاتصال الهاتفي، ليقوم الصيدلي باستكمال تعبئة نموذج الطلب، بعد ذلك يقوم بإعلام المريض بالرقم المتسلسل الخاص بوصفته الطبية، لتأتي الخطوة السابعة في قيام الطبيب بتحضير الأدوية وتعبئتها في الطرود المخصصة لها وختمها، ومن ثم إرفاق صورة عن نموذج طلب خدمة التوصيل، وصورة عن الوصفة الطبية مع نموذج التوصيل، وفي النهاية يقوم الصيدلي بتوثيق تقديم الخدمة في نظام «سلامة».

-المستفيدون من الخدمة يشترط أن يكونوا من مراجعي مستشفيات أو مراكز «صحة دبي».