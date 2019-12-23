الامارات | اتهام آسيوي بقتل شخص وسرقته

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام آسيوي بقتل شخص وسرقته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخص آسيوي، بتهمة قتل آخر من جنسيته نفسها بقصد ارتكاب جريمة سرقة.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب أوراق القضية، إلى تاريخ 18 يوليو الماضي، عندما كان المتهم يجلس في إحدى المناطق بإمارة الشارقة على كرسي، وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية ليلاً، وكان بحاجة للمال، حيث كان يجلس بالقرب منه المجني عليه، فخطط لسرقته، وأثناء جلوسهما، طلب المجني عليه من المتهم سيجارة، فرفض إعطاءه، فوقعت مشادة كلامية، ففاجأ المتهم المجني عليه بضربة على رأسه بقطعة خشبية من الخلف أدت إلى سقوطه أرضاً ووفاته، وسرقه وهرب.

وكان بلاغ ورد لغرفة العمليات، يفيد بوجود شخص مقتول، إثر تعرضه لضربة على رأسه من الخلف بواسطة أداة صلبة، فانتقلت الفرق الأمنية لموقع الحادث، وتم التحري عن المتهم وإلقاء القبض عليه، واعترف خلال التحقيقات بضرب المجني عليه على رأسه لسرقته لحاجته للمال.

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وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأقر بضرب المجني عليه على رأسه من الخلف بقطعة خشبية وهو واقف بعد مشادة كلامية حصلت بينهما، بعد أن طلب منه سيجارة ورفض إعطاءه إياها، مشيراً إلى أنه كان يخطط لسرقته قبل ضربه بسبب حاجته للمال.

وأوضح أنه استغل وقوف المجني عليه وباغته وضربه على رأسه ليسرقه، لافتاً إلى أنه لم يجد مع المتهم إلا هاتفاً نقالاً، وسلمه للتحريات عندما تم ضبطه، مشيراً إلى أنه كان متعاطياً للمشروبات الكحولية.

وطلبت النيابة العامة إدانة المتهم، فيما طلب محامي الدفاع المنتدب أجلاً للاستعداد لتقديم الدفاع.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 13 يناير المقبل، لاستدعاء شهود الإثبات وسماع أقوالهم.