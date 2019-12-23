الامارات | تطبيق ذكي لاحتضان الأطفال مجهولي النسب

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق ذكي لاحتضان الأطفال مجهولي النسب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن إطلاقها التطبيق الذكي الخاص بأتمتة التقديم على خدمة احتضان الأطفال مجهولي النسب، الذي سيمكّن الأسر الراغبة في الاحتضان من التسجيل وإدراج البيانات والمعلومات الضرورية، وبدء إجراءات الاحتضان بسهولة ويسر.

ويأتي التطبيق ضمن التحسينات الجديدة التي تُدخلها الهيئة على إجراءات الاحتضان وبما يتماشى مع رحلة العميل الجديدة التي طورها الفريق الأصفر لبناة المدينة، والمعني بتسهيل رحلة المتعامل لخدمات الاحتضان.

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وباستطاعة الأسر الإماراتية الراغبة في احتضان طفل، أو الأمهات العازبات الإماراتيات، التسجيل ضمن التطبيق الذكي أو البوابة الإلكترونية، وتقديم كل المستندات، حيث يبلغ عدد الأسر حالياً على قائمة الانتظار في دبي، المسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع، خمس أسر.

وقال مدير إدارة التلاحم الأسري في الهيئة، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، أن الهيئة في إطار جهودها المشتركة مع الجهات المعنية بخدمة الاحتضان، أطلقت التطبيق الذكي لأتمتة عملية التسجيل للأسر، وتسهيل استكمال طلباتها وأوراقها، لتكون متاحة ضمن قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها من قبل الجهات المعنية، فضلاً عن إمكانية الوصول إليها بسهولة في حال التعاون مع بقية الإمارات في احتضان طفل من خارج إمارة دبي، وربطها مع نظام إدارة الحالات المتكاملة، الذي يعد الحاضنة الرئيسة للبيانات الاجتماعية في الهيئة.

وبيّن الحمادي أن تسهيل إجراءات احتضان الأطفال مجهولي النسب، كان على مدار الأشهر الماضية إحدى أهم أولويات هيئة تنمية المجتمع لأهمية هذه الشريحة، ولما تبين من أثر إيجابي للنهج الدامج في اختيار أسر قادرة على تعويض فقد الطفل لأسرته، وقال: «الأسرة الحاضنة عندما تحتضن الطفل تمنحه الرعاية والاهتمام، وتعوضه عن حنان الأم والأب، وتحرص على حمايته ونجاحه، وتستحق أن تذلل لها أي تحديات إجرائية أو صعوبات تواجهها، ويعد التطبيق الذكي للاحتضان، الأول من نوعه في الدولة، الخطوة الأولى في هذا المجال، حيث يسهل أولى مراحل رحلة المتعامل، المتعلقة بتسجيل الأسر واستكمال أوراقها، ستليه، بإذن الله، مجموعة كبيرة من التسهيلات سيتم الإعلان عنها تباعاً من خلال الفريق الأصفر لبناة المدينة».