الامارات | دفع رسوم «التعرفة المرورية» في أبوظبي خلال أوقات الذروة فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن دفع رسوم «التعرفة المرورية» في أبوظبي خلال أوقات الذروة فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مواطنون ومقيمون ارتياحهم لقرار دائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية المتعلقة بنظام التعرفة المرورية في الإمارة، ليصبح دفع رسوم عبور البوابات خلال أوقات الذروة فقط ساعتين في الفترة الصباحية، ومثلهما في الفترة المسائية، مؤكدين أن القرار الذي يدخل حيز التطبيق الفعلي في الثاني من يناير 2020، يعكس حسن وسرعة استجابة الجهات التنفيذية لمطالب واحتياجات المواطنين والمقيمين في أبوظبي.

وأشاروا عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن ما تضمنه القرار من تقليص لزمن دفع رسوم العبور، وزيادة قائمة الفئات المعفاة من الدفع، ينهي الجدل الذي شهدته منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بشأن مقترحات تخصيص مسار مجاني بديل لمنافذ التعرفة المرورية.

ونشرت «الإمارات اليوم»، في أكتوبر الماضي، موضوعاً تحت عنوان «مَطَالب بتوفير مسار بديل لبوابات التعرفة المرورية في أبوظبي»، تضمن مقترحات من عشرات المواطنين والمقيمين في الإمارة بإعادة النظر في آلية تنفيذ قرار «التعرفة المرورية» على مداخل مدينة أبوظبي ومخارجها، من خلال توفير مسار بديل «مجاني» لمناطق البوابات، يتيح لأصحاب المركبات اختياره في حال عدم الرغبة في دفع الرسوم.

وسادت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الارتياح بين المئات من سكان أبوظبي، تعقيباً على قرار دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي ومركز النقل المتكامل، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية المتعلقة بنظام التعرفة المرورية في الإمارة، الذي سيبدأ تطبيقه في الثاني من يناير المقبل، ليصبح دفع رسوم عبور البوابات خلال أوقات الذروة فقط، مع إعفاء كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، والمواطنين المتقاعدين، من رسوم نظام أبوظبي للتعرفة المرورية.

وأجمع أصحاب عشرات الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على أن هذه التعديلات تمثل استجابة لمقترحاتهم حول آلية تطبيق القرار، بما يخدم المصلحة العامة، المتمثلة في تخفيف الازدحام المروري وتعزيز انسيابية حركة الطرق، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام أساليب النقل البديل، وكذلك يراعي فئات كثيرة من المواطنين والمقيمين، الذين تجبرهم ظروف العمل والدراسة على عبور بوابات التعرفة المرورية أكثر من أربع مرات يومياً.

وأكد صاحب حساب، أن هذا القرار خفف من على كاهله عبئاً ثقيلاً، لأنه يعمل مندوب مبيعات، ويوجد كثيراً في منطقتَي مصفح ومدينة خليفة، موضحاً أن هذه التعديلات ستجعله يتوجه بحرية إلى خارج مدينة أبوظبي، في الأوقات غير المزدحمة، على أن يبدأ عمله يومياً داخل مدينة أبوظبي، لحين انتهاء ساعات الذروة.

وحددت الدائرة أوقات الذروة من السابعة إلى التاسعة صباحاً، ومن الخامسة إلى السابعة مساء، من السبت إلى الخميس، بواقع أربعة دراهم للعبور الواحد، و16 درهماً حداً أقصى لمركبات الأفراد في اليوم الواحد و200 درهم شهرياً، حيث يتم استقطاع الرسوم تلقائياً من حساب المستخدم المدفوع مسبقاً، دون احتساب أي رسوم خارج أوقات الذروة، وأيام الجمعة، وأثناء العطلات الرسمية.

فيما قال حساب آخر: «عند الإعلان عن تطبيق التعرفة المرورية قبل شهرين، اقترحنا إيجاد البدائل المناسبة لتقليل الزحام، كالقطارات والمترو والحافلات، لتكفل دخول العاملين وخروجهم من وإلى المدينة بكميات أقل من السيارات، فكانت المحصلة، توفير دائرة النقل العديد من البدائل المحترمة، كالحافلات وسيارات النقل الجماعي، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة التي تخفف عن كل المقيمين في أبوظبي»، موجهاً شكره وامتنانه إلى مسؤولي حكومة أبوظبي على هذه القرارات.

وهو ما أيده حساب لمواطن متقاعد، مشدداً على أن توسيع قاعدة الفئات المعفاة من دفع رسوم بوابات العبور، لتشمل كبار المواطنين والمتقاعدين، وأصحاب الهمم، ومحدودي الدخل، يرسخ لدى الجميع مدى قرب المسؤولين واهتمامهم بمواطنيهم، وسعيهم للتخفيف عنهم.

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ويستعد مركز النقل المتكامل لتطبيق نظام التعرفة المرورية على أربع بوابات على جسور رئيسة في مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر المقطع وجسر مصفح. ويتم احتساب الرسوم على المركبة من خلال رقم اللوحة، من دون الحاجة إلى تثبيت بطاقة عبور خاصة بنظام التعرفة المرورية على الزجاج الأمامي للمركبة.

14 فئة معفاة من «التعرفة»

حددت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي 14 فئة من المركبات سيتم إعفاؤها من رسوم نظام التعرفة المرورية في أبوظبي، شملت «مركبات الإسعاف، القوات المسلحة، الدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها، الحافلات العامة، مركبات الأجرة المرخصة في الإمارة، الحافلات المدرسية المصرح لها من الدائرة، حافلات نقل الركاب (المحددة سعتها بـ26 راكباً فما فوق)، المركبات التي تحمل شعار ورقم شرطة أبوظبي ووزارة الداخلية، المركبات المقطورة، المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى كبار المواطنين، المواطنين المتقاعدين، أصحاب الهمم، ذوي الدخل المحدود».

4

دراهم رسم العبور

لكل بوابة، والحد

الأقصى 16 درهماً

يومياً، و200 درهم

شهرياً.