الامارات | الجمهور يشارك في الترشيح والتحكيم بـ «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يشارك في الترشيح والتحكيم بـ «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الجمهور من مختلف الجنسيات للمشاركة في عملية الترشيح والتحكيم، من خلال فئة «صوت المجتمع» الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تم استحداثها بهدف تعزيز شراكة المجتمع المحلي في الارتقاء بمعايير الاتصال، وتكريم المؤسسات التي أسهمت في التأثير الإيجابي في حياة الناس، عبر حملات الاتصال الحكومي.

وبموجب شروط ومعايير هذه الفئة، تتم دعوة جميع فئات وشرائح المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، لترشيح مؤسسة نفذت حملة اتصال حكومي على موقع الجائزة الإلكتروني بشكل مباشر، ثم يتبعها التصويت من قبل الجمهور.

وستطرح الجائزة على موقعها سؤالاً حول مبادرة متعلقة بالاتصال الحكومي تركت أثراً إيجابياً في ترسيخ أسلوب المعيشة الصحي، أو رفع مستوى الوعي بالخدمات الحكومية الجديدة، أو التنويه بالخدمات العامة، أو إدارة الاتصال خلال الأزمات، وغيرها، حيث يجيب الجمهور عبر ترشيح الحملات التي يراها مناسبة، وعند انتهاء فترة الترشيح، يتم اختيار أفضل 10 مرشّحين، ومن ثمّ إتاحة التصويت للجمهور، لكي يقوم بدوره بتحديد المراتب.

Advertisements

وحول أهداف هذه الفئة، قال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي: «نسعى إلى إشراك المجتمع في تطوير معايير الاتصال من خلال قياس النتائج وأثرها في حياة الناس، كما نهدف إلى تحفيز المؤسسات على المزيد من التفاعل مع الجمهور».

وأشار علاي إلى أهمية تعزيز فكرة التواصل والحوار والتفاعل، كسمة أساسية من سمات المجتمع الإماراتي، حيث يتواصل الأفراد مع المؤسسات، ويتبادلون الحوار والآراء والمقترحات، للارتقاء بمستوى أداء المؤسسات بشكل عام ووحدات الاتصال الحكومي التابعة لها بشكل خاص.

وأكد علاي أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تعزز مكانتها بشكل متواصل، كمنصة محلية إقليمية عالمية للارتقاء بثقافة وممارسات الاتصال الحكومي، وتعمل على تفعيل أدوار الفئات الشريكة في عملية الاتصال، بما يخدم التناغم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.