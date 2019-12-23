الامارات | «إسعاف دبي» تنظم ورشة عن التعامل مع الإصابات بالأوبئة المعدية

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» تنظم ورشة عن التعامل مع الإصابات بالأوبئة المعدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في مقر المؤسسة، بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي وشرطة دبي ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ورشة عمل بعنوان «التعامل مع حالات الإصابة بالأوبئة المعدية»، ضمن جهود فريق إدارة الأزمات والكوارث بإمارة دبي برئاسة القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، وفي إطار حرصه على استثمار المعارف والخبرات مع الجهات المعنية لرفع الجاهزية والاستعداد لأي طارئ لمواجهة كل الاحتمالات.

ودشّن مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، يرافقه المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن درّاي، ورشة العمل.

وأكّد المنصوري في كلمته الافتتاحية أنّ الهدف الأساسي من إطلاق الورشة هو تدريب الجهات على كيفيّة استخدام الملابس الوقائية أثناء التعامل مع الأوبئة المعدية بشكل يمنع انتقال العدوى، وكذلك تهدف إلى رفع الوعي العام وتبنيّ أفضل السبل للتعامل معها.

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وقال بن دراي إنّ الورشة تأتي ضمن توصيات الاجتماع الثالث لفريق إدارة الأزمات والكوارث بدبي، مشيراً إلى أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تحرص على المشاركة في المبادرات التي من شأنها دعم الشعور بالأمان وتأمين المجتمع ضد مخاطر الإصابات والأمراض، كما تسهم في تحسين جودة الحياة من خلال عملها النبيل بالمحافظة على الأرواح وتنظيم وتطوير خدمات الطب الطارئ ورعاية المرضى ما قبل المستشفى.

وأضاف أن المؤسسة تحرص على نشر التوعية والثقافة في ما يخص الأوبئة المعدية وأساليب التعامل معها، بين موظفيها خصوصاً موظّفي الصف الأول في الاستجابة الطارئة، ومن ضمن التقنيات التي يجب إتقانها مثل ارتداء الأقنعة والقفازات والملابس الخاصة، لوقايتهم من انتقال العدوى.

وقال مدير مكتب إدارة الكوارث والأزمات في هيئة الصحة بدبي الدكتور علي سالم القيواني، إنّ هذه الورشة التي عقدت بمشاركة 50 موظفاً من القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي تُعدّ تنفيذاً لتوصيات مركز إدارة الأزمات والكوارث، حيث تستهدف الورشة أكبر عدد من الموظفين في الصف الأول من المستجيب الأول من جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، ورفع كفاءة فرق الطوارئ في التعامل بحرفية مع الحالات المشتبه فيها، خصوصاً المصابين بالأمراض المعدية.