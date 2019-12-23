الامارات | شرطة عجمان تطلق حملة «لا تكن ضحية للاحتيالات الهاتفية»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تطلق حملة «لا تكن ضحية للاحتيالات الهاتفية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وقسم الإعلام والعلاقات العامة في شرطة عجمان، حملة «لا تكن ضحية للاحتيالات الهاتفية»، لتوعية الجمهور بمخاطر الوقوع في أساليب النصب والاحتيال وكيفية التعامل معها، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي، المتمثل بتعزيز الأمن والأمان.

وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، المقدم أحمد سعيد النعيمي، أن رسائل الاحتيال قد تكون على شكل إبلاغ المستخدم بفوزه بجوائز مالية قيّمة، أو رسائل بحظر بطاقة الصراف الآلي لعميل البنك لعدم تحديث البيانات، أو طلب تحديث بيانات بطاقة الهوية، ومطالبته بالتواصل مع رقم هاتف غريب أو إرسال بيانات لموقع معين لأسباب عدة، مثل ارتكاب المخالفات المرورية أو انتهاء ملكية المركبة، ما يتيح الحصول على بياناته وسرقة أمواله.

ودعا النعيمي الجمهور للتعاون مع الشرطة للتصدي لهذه الاحتيالات، وعدم مشاركة أي معلومات سرية، مثل أرقام الحسابات والبطاقات البنكية وكلمات المرور ورموز التعريف الشخصي OTP أو (PIN) ورموز الأمان الموجودة خلف البطاقات، مع ضرورة عدم الانقياد وراء أي رسالة مشبوهة قد تصلهم على رسائل SMS، أو عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، وعادة يكون رقم المرسل غير معروف أو شخصية مجهولة.

ولفت مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية إلى أهمية إبلاغ الشرطة، فور استقبال اتصال هاتفي مريب، أو تلقي رسالة بمحتوى مشكوك فيه، عبر خدمة شارك مع الأمن على تطبيق شرطة عجمان الذكي Ajman Police، أو الاتصال على الرقم المباشر 067034317، واتخاذ الحيطة في التعامل مع الاتصالات والرسائل الهاتفية، والتأكّد من مصدرها.