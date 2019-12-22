19.7 مليون درهم حصيلة مزاد علني للأرقام المميزة في دبي

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الثالث بعد المائة للأرقام المميزة للوحات المركبات الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أمس السبت، في فندق انتركونتننتال فيستفال سيتي 19 مليونا و751 ألف درهم.

وحقق الرقم /70S/ القيمة السعرية الأعلى إذ بيع هذا الرقم بمليون و/900/ ألف درهم تلاه الرقم /99AA/ بمليون و/820/ ألف درهم ثم الرقم /333H/ بـ /970/ ألف درهم.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني /90/ رقماً مميزاً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات: /H-I-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V AA-/ وتحرص هيئة الطرق والمواصلات من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية على اتباع استراتيجية فعالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشاق الأرقام المميزة الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة لأنها أي هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموز وأحداث ومحطات مهمة في حياتهم.

وتحظى هذه المزادات بأهمية بالغة لدى الهيئة لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال.

ويشهد الإقبال الواسع على هذه المزادات تنافساً إيجابياً بين المشاركين للحصول على هذه الأرقام المميزة.