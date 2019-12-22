الامارات | تعرف إلى هذه الغرامة البيئية في المناطق الطبيعية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى هذه الغرامة البيئية في المناطق الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت المناطق البرية والصحراوية والجبلية في إمارة رأس الخيمة توافد المئات على مناطق مزرع بالقرب من مستشفى الشيخ خليفة التخصصي والحمرانية وعلى جانبي طريق الشيخ محمد بن زايد وعلى جبل جيس في إجازة نهاية الأسبوع الماضي للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الباردة ما أدى إلى حدوث ازدحامات مرورية خانقة على بعض الطرقات والمناطق نتيجة المركبات القادمة من خارج إمارة رأس الخيمة.

وسجلت خدمة راقب في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة أعلى نسبة مخالفات بيئية يومي الجمعة والسبت الماضيين بلغت 63 مخالفة، مقارنة مع باقي الأيام التي تسجل أقل من 10 مخالفات يوميا، حيث تم تغريم كل مخالف 500 درهم نتيجة عدم التزام بالشروط البيئية والقائهم للنفايات في المناطق العامة وترك الفحم على الأرض ومغادرة المكان دون تنظيفه.

فيما نشرت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة عددا من دوريات المرور على الطرقات الحيوية ومناطق تجمع مرتادي البر على جانبي طريق الشيخ محمد بن زايد ومنطقة مزرع لتنظيم حركة المرور وفرض الأمن والسلامة في المكان.

وتفصيلا قال المواطن عدنان المزروعي، إنه جاء من إمارة أبوظبي للاستمتاع بالأجواء البادرة الشتوية والصحراوية في إمارة رأس الخيمة، حيث ذهب إلى منطقة مزرع الصحراوية التي تشتهر بمساحاتها الشاسعة وتلالها الصحراوية، لافتا إلى أن المكان كان مزدحما بالمركبات لساعات طويلة حتى وقت غروب الشمس.

وأوضح أنه اضطر في النهاية إلى الجلوس مع أسرته على جانبي الطريق لتناول الغداء تجنبا للازدحامات المرورية، وتابع أنه يأتي أسبوعيا إلى إمارة رأس الخيمة للاستمتاع بأجوائها الباردة الطبيعية خاصة مع بداية نمو النباتات والحشائش الخضراء التي تزين الأراضي الخالية نتيجة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أنه رغم افتقار المناطق الصحراوية الطبيعية للخدمات إلا أنها من المناطق المفضلة لدى المواطنين كونها متنفس طبيعي وبعيدة عن صخب المدينة، لافتا إلى أن المناطق الطبيعية تحتاج لمزيد من الاهتمام والمراقبة للحد من الممارسات الخاطئة التي يرتكبها بعض مرتادي البر من القاء النفايات وترك مخلفات الشواء دون وضعها في مكانها المخصص لذلك.

وأشار المواطن عبد الله الشحي، أن الطريق إلى جبل جيس كان مزدحما يوم الخميس الماضي نتيجة توافد عدد كبير من المركبات إلى جبل جيس بسبب انخفاض درجات الحرارة والسحاب الكثيف الذي غطى منطقة الجبل.

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وأضاف أنه استغرق أكثر من ساعتين ونصف للوصول إلى استراحة جبل جيس، لافتا إلى أن وقوف المركبات بشكل عشوائي عند الاستراحات تسبب في اختناقات مرورية وارباك حركة السير والمرور.

وأوضح أنه يذهب مع أسرته إلى جبل جيس قادما من إمارة عجمان للاستمتاع بالأجواء الباردة فوق الجبل، مشيرا إلى أن المواطن يعشق الذهاب إلى المناطق الطبيعية كونه تشعره بالراحة وتعيده إلى ذكريات أجداده في ممارسة تسلق الجبال والأودية في المناطق الشمالية من الدولة.

وأفاد المقيم علي رزق إنه يعتبر المناطق الصحراوية على جانبي شارع الشيخ محمد بن زايد من أكثر المناطق المفضلة لدى الشباب كونها قريبة من الطريق العام وبعيدة عن المناطق المزدحمة، كم أنها مناطق آمنة وتتواجد بها دوريات المرور والشرطة طوال الوقت.

وأوضح أنه يقضي وقته مع أصدقاءه عند مخرج 119 كونه قريب من طريق الفجيرة وإمارة رأس الخيمة، كما أنه مقصد لكثير من العائلات من إمارة رأس الخيمة وخارجها.

ومن جهته قال مصدر مسؤول في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، لـ"الامارات اليوم"، إن خدمة راقب التابعة للدائرة سجلت يومي الخميس والجمعة 63 مخالفة بيئية، في أهم أربع مناطق طبيعية في الإمارة وهي جبل جيس ومزرع والحمرانية وطريق الشيخ محمد بن زايد في إمارة رأس الخيمة.

وأوضح أن تلك المناطق تشهد اقبالا كبير من محبي البر على ارتياد المناطق الطبيعية الصحراوية خلال إجازة نهاية الأسبوع، لافتا إلى أن من أبرز المخالفات التي يتم رصدها ترك مخالفات الشواء والفحم في المكان وعدم وضعها في الحاويات المخصصة، كما يتم إلقاء مخالفات الطعام والأكياس من قبل بعض الأشخاص الغير ملتزمين.

وبدوره أشار مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، إلى أن الإدارة قامت بتكثيف دوريات المرور في نهاية الإجازة الأسبوعية، في المناطق الصحراوية التي تشهد ازدحاما كبيرا من خارج وداخل إمارة رأس الخيمة من أجل تنظيم المرور وضبط حركة المركبات وتعزيز الأمن والسلامة على الطرق.

وأوضح أنه يجب على قائدي المركبات التعاون مع رجال المرور وعدم مخالفة قانون السير والمرور وعدم إيقاف مركباتهم على جانبي الطريق وارباك حركة المركبات، كما يجب على قائدي المركبات في المناطق الصحراوية الالتزام بربط حزام الأمان وعدم القيادة بسرعة عالية أو القيام بحركات استعراضية لتجنب وقوع أي حوادث مرورية، متمنيا للجميع السلامة وقضاء إجازة سعيدة.