الامارات | حظر بيع «القطط والكلاب» تحت سن 3 أشهر في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حظر بيع «القطط والكلاب» تحت سن 3 أشهر في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة أبوظبي حظر عرض أو بيع الكلاب والقطط الأليفة، التي تقل أعمارها عن ثلاثة أشهر، كما شددت على منع بيع أو عرض الحيوانات الأليفة وطيور الزينة المريضة، ومنع عرض أو بيع الكلاب والقطط دون شهادة تطعيم ضد الأمراض من عيادة بيطرية مرخصة أصولاً في مدينة أبوظبي، وكذلك منع بيع الحيوانات الأليفة وطيور الزينة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها البلدية، من خلال إدارة الصحة العامة، تحت عنوان: «كيف ترضي عميلك»، استهدفت رفع مستوى الوعي لدى العاملين بمحال الطيور وأسماك الزينة والحيوانات الأليفة.

Advertisements

وتمحورت الورشة حول كيفية التعامل مع المتعاملين، وسياسة بيع وشراء الحيوانات الأليفة وطيور الزينة، من خلال الإنصات لمطالب المتعاملين، وتدريب العاملين الجدد على هذه السياسة، والتركيز على الاشتراطات الصحية، للمحافظة على معايير الصحة العامة وإرضاء المتعاملين.

ونصحت البلدية مشتري الكلاب والقطط بطلب شهادة التطعيم ضد الأمراض من البائع، ويمكن استبدال أو استرجاع قيمة الحيوان أو الطير خلال يومي عمل، إذا ثبت أنه مريض بموجب تقرير صحي بيطري من إحدى العيادات المرخصة أصولاً في مدينة أبوظبي، ولابد من طلب شهادة التطعيم ضد الأمراض من البائع، وفاتورة بتفاصيل عملية البيع والشراء.

وضمن هذا الإطار، يضع قسم المسالخ بإدارة الصحة العامة على رأس أولوياته الالتزام بتقديم خدمات متميزة للجمهور ورفع المستوى الصحي والثقافي للمؤسسات البيطرية العاملة في النشاط لتعريفهم بالمفاهيم الأساسية والمتطلبات الضرورية، التي يجب أن يتبعها كل من يقوم على خدمة هذه الحيوانات، وتطبيق التشريعات المحلية والدولية المتعلقة بقوانين الرفق بالحيوان، والتشجيع على قيام معارض متخصصة تهتم بالحيوانات الأليفة، يكون مركزها الإمارة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا النشاط.