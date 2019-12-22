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بالصور| فندق سكاي فيو الجديد في دبي

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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 22 ديسمبر 2019 آخر المقالات, الإمارات مشاركة

بالصور| فندق سكاي فيو الجديد في دبي

 افتتح فندق Address Sky View الجديد في قلب وسط مدينة دبي أبوابه يوم الأحد.

Address Sky View

ويتميز ناطحة السحاب المكونة من برجين ويبلغ ارتفاعها 260 مترًا بتصميم بسيط، وتضم 169 غرفة، توفر كل منها إطلالات رائعة على المدينة مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، بحسب غلف نيوز.

Address Sky View

وتم تصميم الفندق من قبل نفس المهندسين المعماريين المسؤولين عن تصميم برج خليفة.

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Address Sky View

ويعد سكاي بريدج الذي يبلغ ارتفاعه 220 مترًا موطنًا لحوض سباحة ضخم يبلغ طوله 70 مترًا ويطل على برج خليفة.

Address Sky View
Address Sky View

Ce La Vie

Sky View Address Restaurants
Sky View Address Restaurants
Address Sky View
Address Sky View
Address Sky View

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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