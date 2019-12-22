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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 22 ديسمبر 2019

بالصور| فندق سكاي فيو الجديد في دبي

افتتح فندق Address Sky View الجديد في قلب وسط مدينة دبي أبوابه يوم الأحد.

ويتميز ناطحة السحاب المكونة من برجين ويبلغ ارتفاعها 260 مترًا بتصميم بسيط، وتضم 169 غرفة، توفر كل منها إطلالات رائعة على المدينة مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، بحسب غلف نيوز.

وتم تصميم الفندق من قبل نفس المهندسين المعماريين المسؤولين عن تصميم برج خليفة.

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ويعد سكاي بريدج الذي يبلغ ارتفاعه 220 مترًا موطنًا لحوض سباحة ضخم يبلغ طوله 70 مترًا ويطل على برج خليفة.









