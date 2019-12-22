الامارات | ظاهرة "شمسية" نادرة تشهدها الدولة بعد غياب 172 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة "شمسية" نادرة تشهدها الدولة بعد غياب 172 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الدولي للفلك، أن أجزاءً من منطقة الخليج ستشهد صباح الخميس المقبل، ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل بـ"كسوف حلقي" للشمس، حيث يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، ما يحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة، منوهاً إلى أن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق قطره حوالي 155 كم يبدأ من شرق السعودية مروراً بقطر ، ثم الإمارات ثم سلطنة عمان، على أن يكمل مساره في المحيط الهندي.

وأشار مدير المركز، المهندس محمد شوكت عودة، إلى أن بعض من دول الخليج ستشاهد هذا الحدث ككسوف حلقي، إلا أن باقي مناطق الخليج ستتمكن من رؤيته ككسوف جزئي، مؤكداً أنه بهذه المناسبة، سينظم المركز برعاية وكالة الإمارات للفضاء، رصداً جماهيريا عاماً لمتابعة الظاهرة من إحدى أنسب المناطق في الدولة التي ستشهد الكسوف الحلقي، وذلك في فندق تلال ليوا الواقع في منطقة الظفرة.

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