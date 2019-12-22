الامارات | 1.752 مليار درهم ميزانية عجمان في 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن 1.752 مليار درهم ميزانية عجمان في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2020 بقيمة متوازنة ومن دون عجز، وقدرها 1.752 مليار درهم ضمن المرسوم الأميري رقم /10/ لسنة 2019.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الموازنة العامة لحكومة عجمان 2020 تأتي وفقا لتوجهات صاحب السمو حاكم عجمان بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين عبر إطلاق مبادرات وخدمات نوعية وذات قيمة مضافة في مختلف المجالات وصولا لتحقيق رؤية عجمان 2021.

وقال سموه " إن اعتمادات الموازنة العامة 2020 تعبر عن أولوياتنا التنموية حيث حظيت قطاعات البنية التحتية والشؤون الاقتصادية بنسبة 29% من إجمالي النفقات وذلك لتحسين بيئة الأعمال فيما خصصت 18% منها لتنمية المجتمع وذلك للاهتمام بالمواطنين وتحقيق سبل العيش الكريم لهم و15% للنظام العام وشؤون السلامة العامة من أجل تطويره وجعله قادرا على أداء دوره بكفاءة وفاعلية و9% لحماية البيئة و3% للخدمات الترفيهية والرياضة و26% للخدمات العامة ".

من جانبه أشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية إلى أن موازنة 2020 تعبر بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارة القائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية حيث ترتكز على تنفيذ خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل مستندة على ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي والذي يعكس رؤية دائرة المالية المتمثلة في تحقيق تنمية مالية مستدامة لحكومة عجمان وتعزيز تنافسية الدولة.

وقال " إن راحة الأجيال القادمة تفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على استدامة الموارد المالية والتركيز على تطوير البنية التحتية التي لا تقتصر منفعتها على المدى القصير فحسب وإنما يتوقع لها أن تمتد لخدمة الإمارة عقودا مقبلة من الزمن لاسيما وأن عجمان تشهد تطورا مستمرا في جميع المجالات، معربا عن شكره وتقديره للجهات الحكومية على مساهمتها وتعاونها الفعال مع دائرة المالية ومشاركة كل المستويات الإدارية بها في إعداد موازنة 2020 وفق أفضل الممارسات وذلك بروح الفريق واحد".

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وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان أن موازنة إمارة عجمان لعام 2020 والتي اعتمدها صاحب السمو حاكم عجمان بقيمة 1.752 مليار درهم تعد انجازا كبيرا بكل المقاييس وتعني أن اقتصاد الإمارة يشهد نمواً قوياً ويمضي بثقة نحو مزيد من التطور والازدهار وهو ما سيعطي دفعة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم ومشاريعهم بالتوازي مع استمرار خطط الإنفاق الحكومي على المشاريع والبني التحتية.

وقال إن حكومة عجمان بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان لها رؤية واضحة وخطط مدروسة خصوصاً في النواحي المالية والإنفاق العام الذي يركز على المواطن وسعادته ورفاهيته وهي ماضية في تنفيذ خططها التنموية والتوسعية من دون توقف وبثبات في ترسيخ المكتسبات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها طوال العقود الماضية.

وأشاد رئيس دائرة التنمية السياحية بتصدر قطاعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية أولويات موازنة إمارة عجمان والتي بلغت نسبة 29%، مؤكدا أن تخصيص الجزء الأكبر لهذا القطاع يدفع بعجلة التنمية ويحقق أهداف القيادة الرشيدة في جذب الاستثمار ونمو قطاع السياحة وتحويل الإمارة إلى مركز جذب لرجال الأعمال والشركات العالمية الكبرى وأن تحقيق النمو الاقتصادي يضمن رخاء المواطن ورفع مستوى المعيشة وتحسن الخدمات والمرافق العامة والمدارس والجامعات.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن حكومتنا الرشيدة تثبت في كل عام دعمها لكافة الدوائر والجهات الحكومية العاملة في الإمارة حيث تسعى بشكل جاد لتقديم الدعم المالي الذي يعين الجميع على تأدية أعمالهم على أكمل وجه والانطلاق في درب الابداع وتدشين المشاريع الحيوية التي تلقي بظلالها الإيجابية على الجميع.

وقال إن موازنة 2020 تستهدف بكل خططها وبرامجها توفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات عموما وفي إمارة عجمان خصوصا وتأسيس بنية تحتية متطورة ترفع من مستوى اقتصاد الإمارة وتحقق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية وصولا إلى تحقيق رؤية عجمان 2021 القائمة على بناء مجتمع سعيد يسهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية وروح الاتحاد، مشيرا الى أن 2021 هو العام الذي يصادف الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات وتحقيق هدفها الذي وضعته قبل سنوات طويلة بأن تكون واحدة من أفضل دول العالم مستنيرة برؤية قيادة حكيمة طموحة لا ترضى بغير الصفوف الأولى.