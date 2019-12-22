الامارات | 5 شهور تفصلنا عن تشغيل خط مترو دبي " مسار 2020"

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شهور تفصلنا عن تشغيل خط مترو دبي " مسار 2020" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم هيئة الطرق والمواصلات في دبي المراحل الأخيرة من تنفيذ مشروع خط مترو دبي "مسار 2020" المتوقع افتتاحه رسميا في نهاية شهر مايو المقبل، المسار الذي سيصل بين محطة "نخيل هاربر اند تاور" الحالية وموقع معرض اكسبو 2020.

ووفقا للبرنامج الزمني الذي أعلنته الهيئة عن تنفيذ مراحل المشروع التي بدأت في الربع الأخير من العام 2017، فان البدء في عملية التشغيل التجريبي يفترض ان تبدأ في فبراير المقبل، على أن يبدأ التشغيل الرسمي في الربع الثاني من عام 2020، وتحديدا في ال 20 من مايو للعام 2020، اي قبل 5 أشهر من افتتاح معرض إكسبو 2020.

وبدأت أعمال الحفر الأساسية في نفق مشروع "مسار 2020" لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة "نخيل هاربر أند تاور" إلى موقع معرض إكسبو 2020 بطول 15 كيلومترا في 24 أكتوبر من العام 2017.

وتم ترسية مشروع مسار 2020 على تحالف «إكسبولينك»، الذي يضم شركات فرنسية وإسبانية بتكلفة 10.6 مليارات درهم، حيث يعمل على تنفيذ المشروع بما يضمن أعلى درجات الراحة لمستخدمي المترو، وضمن الإطار الزمني المحدد، لاسيما وأن الامتداد الجديد سيخدم حدثا عالميا ضخما يُقام للمرة الأولى في دولة الإمارات ضمن أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي من المتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زائر خلال فترة انعقاده في دبي.

ويضم المشروع سبع محطات، منها محطة تبادلية مع الخط الأحمر، ومحطة في موقع إكسبو، وثلاث محطات مرتفعة ومحطتين تحت الأرض.

وسيربط المسار موقع معرض إكسبو بعدد من المشاريع والمواقع الحيوية التي تضم مناطق ذات كثافة سكانية عالية يصل تعداد سكانها إلى 270 ألف نسمة، بطول 15 كيلومترا، منها 11.8 كيلومتر فوق سطح الأرض، و3.2 كيلومتر تحت سطح الأرض،

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وتقدر الطاقة الاستيعابية لمسار 2020 ب 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين ،23 ألف راكب في الاتجاه الواحد في الساعة، ووفقًا للدراسات التي أعدتها الهيئة يُتوقع أن يصل عدد مستخدمي مسار 2020 إلى نحو 125 ألف راكب في اليوم في عام 2020.

كما توقعت الدراسة ان يرتفع إلى العدد الى قرابة 275 ألف راكب في اليوم بحلول عام 2030، كما أظهرت الدراسات قيام قرابة 35 ألف زائر يوميا باستخدام محطة إكسبو 2020 للوصول إلى موقع المعرض خلال أيام الأسبوع، ويرتفع لنحو 47 ألف زائر يوميا خلال أيام نهاية الأسبوع، ويمثل هذا العدد قرابة 20 في المائة من إجمالي عدد الزوار اليومي المتوقع لمعرض إكسبو.

تصميم مميز للعربات

وتم اجراء بعض الإضافات والتحسينات على التصميم الداخلي لعربات المترو لكن من دون المساس بالهوية العامة لتصميم مترو دبي ومنها ،. وشملت التحسينات تخصيص العربة الأخيرة للنساء والأطفال والإبقاء على جزء من العربة الأولى للدرجة الذهبية، فيما خصصت باقي العربات للدرجة الفضية مع إعادة توزيع المقاعد بطريقة عرضية في الدرجة الذهبية وطولية في الدرجة الفضية وعربة النساء والأطفال والإبقاء على الشكل الخارجي للقطارات كما هو حاليا في عربات مترو دبي وذلك حفاظا على الهوية التصميمية لمترو دبي، باستخدام ألوانه المعروفة لدى الجمهور.

وتشمل الإضافات الجديدة تحديث التصاميم دون التأثير في الهوية العامة للمترو من خلال إدخال تصاميم جديدة للمقابض والإضاءة ومواقع شاشات الإعلانات الرقمية "VBSD" .. كما جرى وضع خريطة ديناميكية مضاءة لخط المترو ومحطاته واستخدام نظام الإضاءة الحديثة "LED " الموفر للطاقة وتعديل تصميم المنطقة المخصصة للأمتعة بحيث يمكن استخدامها لوقوف الركاب فضلا عن تحسين تصميم ومواقع وعدد المقابض "المسكات" داخل العربات واستخدام أجهزة العرض الرقمية الحديثة للإعلانات وخيار توزيع المقاعد على جانبي القطار وزيادة عرض الممر بين العربات "Gangway" كما روعي فيها ملاءمتها لأصحاب الهمم وسهولة وسرعة دخول وخروج الركاب.