الامارات | كيف تستفيد من إعفاءات بوابات "التعرفة المرورية" في أبوظبي؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستفيد من إعفاءات بوابات "التعرفة المرورية" في أبوظبي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل بأبوظبي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية المتعلقة بنظام التعرفة المرورية في الإمارة، الذي سيبدأ تطبيقه في 2 يناير المقبل، ليصبح دفع رسوم عبور البوابات خلال أوقات الذروة فقط، بهدف تخفيف الازدحام المروري وتعزيز انسيابية حركة الطرق، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام أساليب النقل البديل.

وحددت الدائرة أوقات الذروة من الساعة 7:00-9:00 صباحاً، ومن 5:00-7:00 مساء من السبت إلى الخميس، وبواقع 4 دراهم للعبور الواحد، و16 درهماً كحد أقصى لمركبات الأفراد في اليوم الواحد، حيث يتم استقطاع الرسوم تلقائياً من حساب المستخدم المدفوع مسبقاً، دون احتساب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة وأثناء العطلات الرسمية.

وفي ذات الوقت، أكدت دائرة البلديات والنقل في تعديلات بعض أحكام النظام إعفاء كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمواطنين المتقاعدين من رسوم نظام أبوظبي للتعرفة المرورية.

وحرصاً منهما على تعزيز وسائل النقل البديلة وتوفير خيارات تنقل جديدة وسهلة قبيل تطبيق نظام التعرفة المرورية، أعلنت دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل مؤخراً عن عدة مبادرات شملت تطوير وتوسعة شبكة النقل بالحافلات العامة، كما تم شراء 327 حافلة جديدة وإضافة 47 رحلة من ضواحي أبوظبي إلى مدينة أبوظبي، و43 رحلة إضافية عبر جسر خليفة قادمة من منطقة الشهامة وجزيرة ياس، و104 رحلات إضافية عبر جسر المقطع قادمة من مناطق مصفح، وبني ياس والنهضة.



يأتي ذلك فيما يستعد مركز النقل المتكامل لتطبيق نظام التعرفة المرورية على أربع بوابات على جسور رئيسية في مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر المقطع وجسر مصفح. ويتم احتساب الرسوم على المركبة من خلال رقم اللوحة، دون الحاجة إلى تثبيت بطاقة عبور خاصة بنظام التعرفة المرورية على الزجاج الأمامي للمركبة.

وفي نفس السياق، أفادت دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل بأن إجمالي التعرفة المروية المستحقة شهرياً لكل مركبة من مركبات الأفراد لا يتجاوز 200 درهم للمركبة الأولى، و150 درهماً للمركبة الثانية، و100 درهم لكل مركبة إضافية، وذلك وفقاً لما يحدده نظام التعرفة المرورية إلكترونياً من حيث بلوغ المركبة سقف رسوم التعرفة الشهري. وفي حال تم استثناء إحدى مركبات الأفراد، يتم تطبيق السقف الشهري على المركبات المتبقية.

وفيما يتعلق بالمركبات التابعة للشركات فتطبق عليها رسوم التعرفة المرورية المعتمدة، ولكن من دون تطبيق السقف الأعلى للرسوم اليومية أو الشهرية.

Advertisements

إعفاء كبار المواطنين

يعرّف القانون كبار المواطنين بأنهم كل إماراتي يبلغ من العمر 60 عاماً، ويمكنهم التقديم على طلب إعفاء من رسوم نظام التعرفة المرورية من خلال زيارة أحد مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لمركز النقل المتكامل، وإبراز بطاقة الهوية الإماراتية وملكية المركبة، فيما يقتصر الإعفاء على مركبة واحدة فقط، مسجلة باسم الشخص صاحب العلاقة.

إعفاء أصحاب الهمم

وفيما يخص شريحة أصحاب الهمم، فبإمكانهم التقديم عبر مراكز إسعاد المتعاملين على طلب إعفاء من رسوم نظام التعرفة المرورية من خلال إبراز بطاقة الهوية الإماراتية وبطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع أو مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وملكية المركبة الخاصة بهم أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية فقط. ويقتصر الإعفاء على مركبة واحدة فقط، ويمكن تحويلها من مركبة إلى أخرى حسب طلب صاحب الإعفاء بشرط إلغاء الإعفاء عن المركبة الأولى.

إعفاء أصحاب الدخل المحدود

أما فيما يتعلق بأصحاب الدخل المحدود من مواطني دولة الإمارات، والذين تنطبق عليهم الشروط التي تحددها الجهات الحكومية المختصة بدعم ذوي الدخل المحدود في الدولة، فيتوجب على المتقدمين منهم للإعفاء من الرسوم أن يحملوا وثيقة تثبت انتماءهم لهذه الفئة وإبراز بطاقة الهوية الإماراتية وملكية المركبة، على أن يقتصر الإعفاء على مركبة واحدة فقط مسجلة باسم الشخص المعني.

إعفاء المواطنين المتقاعدين

يُشترط أن يحمل المتقدم من المواطنين المتقاعدين والذين ينطبق عليهم تعريف المتقاعدين المعتمد لدى الجهة المختصة في الدولة، بطاقة تثبت انتماءه لهذه الفئة، مع إبراز الهوية الإماراتية وملكية المركبة، على أن يقتصر الإعفاء على مركبة واحدة فقط مسجلة باسم الشخص صاحب العلاقة.

هذا وتكون صلاحية الإعفاءات المذكورة أعلاه لمدة عام واحد فقط قابلة للتجديد وفقًا للاشتراطات الموضوعة من قبل المركز والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، أعلن مركز النقل المتكامل أن المركبات المستثناة من تطبيق التعرفة المرورية هي مركبات الأجرة العامة المرخصة في إمارة أبوظبي، والمركبات المقطورة، والحافلات العامة، والحافلات المدرسية المسجلة في إمارة أبوظبي، وجميع حافلات نقل الركاب المحددة سعتها من سلطة الترخيص 26 راكباً وما فوق والمركبات الكهربائية ومركبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركبات وزارة الداخلية، ومركبات شرطة الإمارات المحلية الأخرى، ومركبات الإسعاف، ومركبات القوات المسلحة، ومركبات الدفاع المدني، والدراجات النارية.