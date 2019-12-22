- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
بالصور| ليكزس جي إكس الجديدة تصل الإمارات
تمكنت ليكزس من عرض أحدث طراز لها في الإمارات قبل نهاية العام، حيث أعلنت شركة الفطيم الموزعة المحلية عن وصول سيارة GX الجديدة.
وتقوم الشركة المصنّعة بتسويق السيارة على أنها “مثال على التحسينات المناسبة للطرقات الوعرة”، والتي من المحتمل أن تحظى بشعبية كبيرة بين محبي العلامة التجارية.
وتتميز سيارة GX 2020 بواجهة أمامية أعيد تصميمها، والتي من الواضح أنها ستعزز القدرات على الطرق الوعرة، ولديها مجموعة جديدة كاملة من القطع الداخلية.
ومن ناحية المحرك، تم تزويد السيارة GX بمحرك V8 سعة 4.6 لتر ، مما يولد طاقة أكثر من 300 حصان.
ويشتمل الإصدار الجديد على نوعين مختلفين، وتتراوح الأسعار من 250.000 درهم إلى 295000 درهم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| ليكزس جي إكس الجديدة تصل الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.