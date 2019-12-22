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بالصور| الكشف عن جدارية بطول 2000 متر في أبوظبي
عرض فنان برازيلي جدارية ضخمة بطول 2000 متر في منطقة البطين بأبوظبي. وتحت عنوان التسامح (Tolerancia)، يلف العمل الفني أحد مباني في الحي.
ويعد إدواردو كوبرا أحد أكثر فناني الجرافيتي شهرة في العالم، وتم عرض صوره الجدارية في أكثر من 40 دولة عبر القارات الخمس. ولديه قاعدة ضخمة من المعجبين عبر الإنترنت أيضًا، مع ما يقرب من مليون متابع على Instagram.
ولد كوبرا في ضواحي ساو باولو ، وبدأ الكتابة على الجدران عندما كان عمره 12 عامًا. والآن يبلغ من العمر 44 عامًا، ويتم تكليفه في جميع أنحاء العالم لإنشاء لوحات جدارية، وعمله في أبو ظبي واحد من هذه اللوحات.
اللوحة جزء من مبادرة دائرة البلديات والنقل لأبو ظبي، وتم تطويرها بهدف تجميل المساحات الحضرية في العاصمة وتعزيز قابليتها للعيش.
ويأتي هذا العمل من بين عدد من التجديدات العامة المخطط لها كجزء من حملة تضم سلسلة من مشاريع فن الشارع. وخلال الأشهر القليلة المقبلة، سيقوم فنانون من بينهم إليان تشالي، مادك وتارسيلا شوبرت برسم لوحاتهم في جميع أنحاء المدينة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
جدارية كوبرا مستوحاة من حملة سابقة من قبل دائرة تنمية المجتمع تسمى This Is Abu Dhabi، وتتميز الصور بالأبيض والأسود لأشخاص من خلفيات وإثنيات وفئات عمرية مختلفة، وقد سعت الصور إلى تسليط الضوء على تنوع سكان المدينة.
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