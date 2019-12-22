زايد ومحمد بن سلطان بن خليفة يحضران أفراح السبوسي والكتبي

العين (وام) حضر الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه بطي سيف السبوسي بمناسبة زفاف نجله حمدان إلى كريمة مبارك راشد بن حضيرم الكتبي. كما حضر الحفل الذي أقيم مساء أمس الأول بقاعة الهير بمنطقة العين معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وجمع من المهنئين.

وتضمن الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وأهازيج منوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.

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