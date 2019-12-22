«الاستشاري» يجيز مشروع الرد على خطاب حاكم الشارقة

الشارقة (وام) أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر التي عقدت الخميس الماضي بمقره برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري، المشروع المقدم من قبل اللجنة المُشكلة للرد على خطاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الجلسة الافتتاحية الأولى للمجلس.

وقال العضو الدكتور محمد أحمد الكوس مقرر اللجنة المشكلة لمشروع خطاب الرد إنه بعد مناقشة مستفيضة صادق المجلس على مشروع الرد على خطاب الافتتاح في جلسته العامة تمهيداً لرفعه لصاحب السمو حاكم الشارقة.

وتناول الخطاب تقدير وشكر المجلس الاستشاري لصاحب السمو حاكم الشارقة على ما يوليه من اهتمام كبير بالمواطنين والمقيمين ورؤية سموه السديدة بتوفير الاستقرار والعيش الكريم للأسر من خلال توجيهاته لتوفير سبل الرخاء بمكرمته في توفير ‏‏4400 منحة سكنية والتوجيه بإنجازها خلال عام ونصف مما يعمل على رفع العبء عن كاهل الأسر المواطنة لتأمين المسكن كأحد أهم الأولويات.

وأكد الخطاب أن نهج حاكم الشارقة فيما وجه به سيمثل دربهم من أجل تعزيز وتطوير إمارة الشارقة في ظل تمتع المجلس بالصلاحيات التي تمكنه من مباشرة أعماله التشريعية والرقابية وإجازته لعشرة من الأعضاء اقتراح مشروع قانون جديد والإسهام في التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات لينعم الجميع بفيض من الراحة والاستقرار.

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