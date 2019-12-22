رأس الخيمة (الاتحاد) أعلنت اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات، عن ختام استعداداتها لاحتفالات استقبال رأس السنة الجديدة 2020، مؤكدة بذل المزيد من الجهود في سبيل إسعاد الجمهور، والالتزام بقيمة «حسن التعامل» والعمل ضمن الفريق الواحد، لتحقيق أفضل نتائج التميز المنشودة، الأمر الذي يعزز الأمن والأمان، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. بناء على توجيهات اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة.

وترأس العميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية - رئيس اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات برأس الخيمة، اجتماع أعضاء اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات بالإمارة، بالتنسيق مع إدارة شركة المرجان وهيئة رأس الخيمة للسياحة وأعضاء اللجنة الأمنية، وتم وضع خطط الاستعداد والترتيبات وكافة التجهيزات الاحتفالية لإحياء فعاليات رأس السنة، واستقبال العام الجديد 2020.

وأوضح أنه تم تسخير جميع الإمكانيات من آليات ومعدات وكوادر بشرية، فضلاً عن التأكد من جاهزية وفاعلية جميع الإجراءات، بما يضمن تغطية ونجاح خطط الاحتفال، كما تم تخصيص عدد 76 من الدوريات المرورية والمدنية، لتنظيم حركة السير لجميع زوار مناطق الاحتفالات، وتحديد المداخل والمخارج ومواقف المركبات والأماكن المخصصة لتجمع الجمهور، لمشاهدة الاحتفالات.

وناشد أفراد المجتمع بالتقيد بالقوانين والأنظمة الموضوعة خلال فترة الاحتفال، والالتزام بتوجيهات رجال الشرطة ورجال المرور، لإظهار الوجه الحضاري للإمارة والمحافظة على حياتهم وحياة الآخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة رأس الخيمة تؤكد جاهزيتها لتأمين احتفالات رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.