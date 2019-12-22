حملة للتوعية بأهمية جلوس الأطفال في مقاعدهم المخصصة بالمركبات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شرطة أبوظبي حملة توعية حول مخاطر ركوب الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية، مؤكدة ضرورة التزام سائقي المركبات بوجود مقاعد للأطفال داخل المركبات، لأهميتها في حمايتهم من آثار الحوادث المرورية وضمان السـلامة والأمان للأطفال داخل المركبات، خصوصاً في ما يتعلق بركوب الأطفال في المقاعد المخصصة لهم لضمان عدم تعرضهم للخطر

ودعت شرطة أبوظبي الآباء والأمهات إلى عدم جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية للمركبة من سن العاشرة فما دون أو من يقل طوله عن 145 سم تجنباً لوقوع المخاطر على الأطفال عند توقف السيارة بصورة مفاجئة أو في حال وقوع الحوادث المرورية.

وشددت على الانتباه لمخاطر وضع أطفالهم الصغار في أحضانهم أثناء قيادة المركبة لما يشكله ذلك من خطر كبير على سلامتهم.

وأكدت اهتمامها المستمر بنشر الثقافة المرورية بالاشتراطات الوقائية والجلوس الآمن للأطفال بالمركبات، وحث السائقين على استخدام المقاعد المخصصة للأطفال بالمركبات، لوقايتهم من الإصابات في الحوادث المرورية.

وشددت على ضرورة الالتزام بجلوس الأطفال دون الرابعة على المقاعد المخصصة لهم في المركبات، مشيرة إلى المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال في حالة عدم استخدام المقاعد المخصصة لهم. كما بينت أنه في حالة عدم استخدام نظام تثبيت للأطفال داخل المركبات فإن قوة الارتطام توازي سقوط طفل من ارتفاع 10 أمتار.

ولا يسمح للأطفال بالجلوس في المقعد الأمامي قبل بلوغ العشر سنوات وفقاً لقانون السير والمرور، حيث يجب أن يستخدم الأطفال دون هذه السن مقاعد السلامة ذات الأحزمة الداخلية حتى يبلغ طولهم 145 سنتيمتراً، وعندما يصل عمر الطفل إلى هذه السن، يستطيع استخدام حزام الأمان.

وبحسب قانون السير والمرور فإن السماح للطفل من سن العاشرة فما دون أو من يقل طوله عن 145 سم بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة عقوبتها الغرامة 400 درهم.