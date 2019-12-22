إنجاز 80% من صيانة حدائق بالمدينة.. تأهيل ملعبين في البطين

أبوظبي (الاتحاد) أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة مشروع إعادة تأهيل ملعبين في حديقتي الأحياء السكنية رقم (22)، و(23) في الحوض غرب 18-3 في منطقة البطين الممتدة بين شارع البطين وشارع الخليج العربي.

ويأتي المشروع ضمن حرص البلدية على توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال والتواصل بين أفراد المجتمع، وتقديم مرافق خدمات عامة، للقاطنين وزوار مدينة أبوظبي. ويخدم الملعبان نشاطات كرة السلة - كرة القدم، خماسيات - وكرة اليد، وتضمنت أعمال التطوير صيانة وتأهيل أرضيات الملاعب وطلاءها، وصيانة أنظمة الإنارة والسياج المعدني المحيط بالملاعب، وذلك وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية مما يوفر السلامة والمتعة لمستخدمي الملعب، كما تمت صيانة أرصفة، وممرات المشاة وربطها بالممرات القائمة، وصيانة المسطحات الخضراء والأسيجة النباتية.

على صعيد متصل، نفذت بلدية مدينة أبوظبي، 80% من أعمال صيانة وإعادة تأهيل الحدائق وملاعب الأطفال بمناطق مختلفة في مدينة أبوظبي، وذلك ضمن الخطة التصحيحية الشاملة التي تهدف إلى توفير مرافق ترفيهية بمواصفات عالمية راقية تساهم في تحسين مظهر المدينة، وكذلك تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، وتقديم مرافق خدمات عامة بمواصفات راقية للقاطنين وزوار مدينة أبوظبي في بيئة صحية وآمنة، حيث تندرج هذه الأعمال ضمن خطة البلدية لإسعاد المجتمع.

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