«نادي الأطفال» لتنمية المهارات وشغل أوقات الفراغ

بدرية الكسار (أبوظبي)

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية المرحلة الثانية لبرنامج نادي الأطفال، أحد البرامج الوقائية التنموية، الذي يستهدف الأطفال من سن 6 لغاية 18 عاماً بهدف شغل أوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات في الفترة من 15 ولغاية 26 ديسمبر الحالي.

وقال حسن مشربك رئيس قسم تنمية مهارات الطفل بمؤسسة التنمية الأسرية: جاءت فكرة إطلاق نادٍ للأطفال والشباب من رؤية المؤسسة المتمثلة في التنمية الاجتماعية المستدامة، التي تبدأ بالاهتمام بالطفل ومن ثم الشاب، وتعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم ومواهبهم لإعدادهم للمستقبل. وأوضح أن المرحلة الثانية تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي انطلقت في شهري يونيو ويوليو الماضيين واستمرت لمدة 5 أسابيع، أما المرحلة الثانية فستستمر لمدة أسبوعين وتنفذ في 16 مركزاً تابعاً للمؤسسة بهدف شغل أوقات فراغ طلاب المدارس خلال الإجازة وتنمية مهاراتهم وهواياتهم. كما نركز في هذه المرحلة علي تنمية المشاعر، وتأسيس الأطفال لريادة الأعمال في المستقبل، وذلك من خلال الأنشطة المختلفة والمتنوعة حسب الأعمار، عبر عدد من الأنشطة التفاعلية، منها استخدام القصص والمسابقات والرسم وتقمص الشخصيات، والورشة التفاعلية المرحة، على أن تكون متناسبة مع الفئة العمرية المستهدفة، وذلك بالتعاون والشراكة مع «صحة» ووزارة التربية والتعليم ومنفذين متخصصين وخبراء.

ويسعى البرنامج لاستثمار أوقات فراغ الأطفال إيجابياً بما يعود بالنفع على الأسر والمجتمع، وتوعية الطفل بمفهوم الحقوق والواجبات، وتنمية الحس الوطني تجاه الأسرة والوطن واستكشاف وتنمية مواهب الأطفال وتمكينهم من ممارستها ودعم القدرات الإبداعية والابتكارية لديهم وإكسابهم المهارات الحياتية الأساسية وتمكينهم من تطبيقها، فضلاً عن إكسابهم عادات تغذية صحية وسليمة داخل البيت وخارجه.

وأوضح أن النادي يوفر بيئة اجتماعية مناسبة لاستقطاب فئة الأطفال والمراهقين من خلال تجهيز المكان بأفضل الوسائل التي تناسب الفئة العمرية المستهدفة، عبر برامج يقدمها نخبة من المتخصصين، في مختلف المجالات والأنشطة الرياضية والتقنية، بما يتوافق مع اهتمامات واحتياجات الأطفال والناشئة الجسدية والنفسية والبيئية والاجتماعية والصحية. وأشار مشربك إلى أهمية تطوير برامج الأطفال بما سيسهم في تعزيز انتمائهم وتنمية الحس الوطني والمسؤولية لديهم.