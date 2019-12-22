«التربية»: حظر تكليف مرافقي «أصحاب الهمم» بمهام تعليمية وإدارية

دينا جوني (دبي)

حددت وزارة التربية والتعليم المهام المتعلقة بمرافقي الطلبة «أصحاب الهمم» في المدارس الحكومية والمكلّفين من قبل إدارة التربية الخاصة في الوزارة وفقاً لحاجة كل مدرسة، واضعة، في الوقت نفسه، 13من المؤشرات الرئيسة لقياس أدائهم من قبل المعلمين ومدراء المدارس.

وتقوم الوزارة على توفير مرافقين للطلبة أصحاب الهمم بالمدارس من ثماني فئات، هي الإعاقة الذهنية الشديدة، اضطرابات طيف التوحد، اضطرابات قصور الانتباه، النشاط الزائد الشديد، كف البصر، الإعاقات الجسدية الشديدة، والإعاقات المتعددة والحالات المرضية الشديدة. ويقوم المرافق بمساعدة الطلبة في قضاء احتياجاتهم حسب حالتهم، والقيام بأعمال خاصة تساعد ذوي الإعاقات الشديدة على الاستفادة من برامج وخدمات التربية الخاصة.

وأكدت الوزارة في تعميم وزعته على الإدارات المدرسية بأن المرافق لا يتدخل بالعملية التعليمية في المدرسة، ولا يجوز تكليفه بأية أعمال إدارية فيها.

ووضعت وزارة التربية ست مهام مطلوبة من إدارة المدرسة بالنسبة لمرافق الطالب من أصحاب الهمم، هي أن لا يتدخل في العملية التعليمية، وإلزام ولي الأمر بعدم التأخر في استلام الطالب بعد انتهاء الدوام المدرسي والذي يستخدم مواصلات خاصة، وعدم تكليف المرافق القيام بأي مهام إدارية أو أعمال أخرى داخل المدرسة، والتأكد من مراجعة المرافق في حال التغيب ورفع رسالة رسمية لمراكز دعم التربية الخاصة، ورفع تقرير حول المرافق في حال تخلّفه عن المهام، وأخذ موافقة ولي الأمر على توفير مرافق.

أما مهام مراكز دعم التربية الخاصة، فعليها اعتماد كشف بيانات الطلبة أصحاب الهمم ممن هم بحاجة لمرافق خلال الدوام المدرسي من قبل فريق التربية الخاصة ورفعها للإدارة المختصة في الوزارة، ومتابعة عمل المرافق في المدارس من خلال زيارات وملاحظات المعلمين، ورفع تقرير عن غياب أو عدم التزام المرافق بالمهام لإدارة التربية الخاصة.

ومن أبرز المهام التخصصية للمرافق، وفقا لتعميم الوزارة، التأكد من سلامة الطالب وحمايته، ومرافقة الطالب خلال الدوام في الساحة وغرف النشاط والملاعب والمختبرات، وفي الأنشطة اللاصفية والرحلات الخارجية، والمحافظة على سرية بيانات الطلبة وعدم تداولها، وتهيئة البيئة المحيطة بالطالب لتتناسب مع قدراته وإمكانياته داخل وخارج الصف، ومساعدته على استخدام الأجهزة التعويضية التي تعينه على الحركة، مع مراعاة شروط السلامة في الفك والتركيب، ومساعدته في الحفاظ على الأدوات التعليمية الخاصة كالأجهزة السمعية والبصرية.

وسيكون أداء المرافق مرصوداً وموثّقاً من قبل المعلمين والإدارة المدرسية من خلال تقارير شهرية من قبل معلمي المواد والأنشطة، وتقارير أداء من الإدارة المدرسية تتضمن ملاحظات عن كفاءة المرافق في مختلف المجالات المذكورة في المهام.