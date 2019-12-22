«مبدع» على قمة «السلوقي العربي» في «الظفرة»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهد شوط التحدي النهائي في مسابقة السلوقي العربي قوة وندية بين المتسابقين في موقع السباق على مضمار مدينة زايد قبل أن تعلن لجنة التحكيم نتائج شوط للذكور وشوط للإناث لفئات الحص والأريش.

وأسفرت منافسات شوط الذكور عن فوز «مبدع/‏‏‏‏‏‏24» لمالكه أحمد حسن قطامي، وفي المركز الثاني «خطاف/‏‏‏‏‏‏16» لمالكه عبدالله حارب البلوشي، وفي المركز الثالث «المترو/‏‏‏‏‏‏15» لمالكه خليفة حمد الشامسي.

وفي شوط الإناث، جاءت بالمركز الأول «جمرة/‏‏‏‏‏‏64» لمالكها جمعة خاطر فايل، وفي المركز الثاني «إنعاش/‏‏‏‏‏‏86» لمالكه سيف حمد الشامسي، والمركز الثالث «نجدة/‏‏‏‏‏‏119» لمالكه الشيخ زايد بن المر آل مكتوم.

وأوضح حمد الغانم، مدير بطولة سباق السلوقي العربي التراثي، أنه سيتم توزيع الجوائز وفقاً لاعتمادها من قبل نتائج فحص الدم وخلوها من المنشطات غير القانونية.

وقال إن سباق السلوقي العربي يعد من أكثر المنافسات التي تشهد رواجاً جماهيرياً ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، حيث شهد السباق هذا العام منافسات قوية، وسجل مشاركة 98 سلقاً في السباق التأهيلي «التصفيات»، تأهلت منها 15 سلقاً من الذكور، و15 من الإناث للمشاركة في السباق النهائي الذي تم إقامته مساء أمس الأول.

مزاينة التمور

وأعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الظفرة نتائج مسابقة مزاينة التمور المقامة ضمن فعاليات مهرجان الظفرة والتي شهدت إقبالاً كبيرًا من المشاركين في فئات المزاينة الأربع «الفرض والشيشي والخلاص والدباس»، وحرص كل متسابق على تقديم نماذج ابتكارية من التمور تجذب المشاهد والزائر لموقع المسابقة في السوق الشعبي ما أضفى مزيداً من القوة على المسابقة قبل أن تعلن لجنة التحكيم أسماء الفائزين حيث أسفرت مزاينة تمور الفرض عن فوز سلطان سعيد محمد سلطان العرياني بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني حميد سعيد محمد سلطان العرياني، وفي المركز الثالث سعيد حموده خميس العرياني، وفي المركز الرابع مطر علي مفتاح محمد الشامسي، وفي المركز الخامس بتال سلطان بتال مبارك المرر.

وفي مزاينة تمور الشيشي، حصلت على المركز الأول حمده مبارك مصبح المرر، وفي المركز الثاني أحمد مكتوم فندي غانم، وفي المركز الثالث سعيد سالم جابر سعيد، وفي المركز الرابع محمد أحمد حمد دمينه المنصوري، وفي المركز الخامس فارس مكتوم فندي غانم المزروعي.

ونال المركز الأول في مزاينة تمور الخلاص حمدان محمد سعيد العرياني، وفي المركز الثاني عبيد سعيد نصيب المزروعي، وفي المركز الثالث موزه محمد عفصان المزروعي، وفي المركز الرابع سعيدة بلوش محمد المزروعي، وفي المركز الخامس عائشة خميس علي المهيري. أما في مزاينة تمور الدباس فقد كان المركز الأول من نصيب صلهام حرموص المزروعي، وفي المركز الثاني موزه مكتوم الفندي المزروعي، وفي المركز الثالث شماء عبدالله براك المزروعي، وفي المركز الرابع مباركة سالم جابر المنصوري، وفي المركز الخامس محمد قماد راشد المنصوري.

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شارع المليون

نجح شارع المليون بجوار منصة مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة بمدينة زايد في رسم مكانته بأحرف من ذهب وجذب إليه الآلاف يومياً فعليه تعقد الصفقات وفيه تتوافر اهم الخدمات وبجواره تتواجد أشهر مزايين الإبل التي تقدر بالملايين ولا يمكن لزائر أو مشارك في إحدى فعالياته ألا يقصده أو يستمتع بما يفوح منه من أجواء تراثية ممتعة، كما أصبح علامة فارقة لدى أشهر ملاك الإبل في الجزيرة العربية، ليس لما يضمه من أجمل مزاينات الإبل فحسب بل لكونه ملتقى وقبلة لكل عشاق التراث والأصالة والجمال.

ومع اقتراب المساء يتحول الشارع إلى حركة لا تتوقف وأشخاص تتزايد وإبل تستعرض جمالها وتجار يتلهفون لاقتناص فرصة وزوار من داخل الدولة وخارجها تستمع بمسيرات الإبل سواء الفائزة في مزاينة الإبل المقامة ضمن فعاليات المهرجان أو مسيرات لاستعراض الإبل المتميزة بهدف اقتناص صفقة رابحة قبل بدء منافسات شوط الجمل. وأكد محمد بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة أن شارع المليون من العلامات المميزة في مهرجان الظفرة ومقصد بالفعل لكافة المهتمين بالإبل ذات المواصفات الخاصة والمتميزة موضحاً أن الفترة الماضية شهدت صفقات كبيرة بعضها تم الإعلان عنه والبعض الآخر لم يتم الإعلان عن قيمته، مشيراً إلى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة عن قيمة الصفقات ولكن حسب المتوارد من المهتمين بالإبل فإن قيمة بعض الصفقات التي شهدتها الأيام الماضية تجاوزت 20 مليون درهم.

وأضاف أن حركة البيع والشراء تزايد بشكل كبير خلال الأيام الماضية بفضل التعديلات الأخيرة التي أقرتها اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الظفرة وكان لها فضل كبير في زيادة حركة البيع وهو ما ظهر واضحاً لدى كشوفات اللجنة الخاصة بعمليات نقل الملكية حيث يتم من خلال اللجنة نقل ملكية الناقة من مالكها القديم إلى المالك الجديد فقط دون ذكر قيمة الصفقة وعمليات البيع.

ويظل الشارع مكان حديث مالكي الإبل والمهتمين بها ليس خلال فترة المهرجان فحسب بل على امتداد العام حتى يحين موعد المهرجان التالي كونه أحد العلامات المميزة في موقع المهرجان ويحرص كل زائر على زيارته والتجول في أرجائه ومشاهدة الحركة الدؤوبة التي يشهدها يومياً قبل مغيب كل شمس حتى الأجانب لا يتوانون عن زيارته والتقاط الصور التذكارية فيه بجانب متابعة استعراضات الإبل المزيونة عليه.

وتحول شارع المليون بفضل جهود اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، إلى مدينة متكاملة الخدمات والمرافق، تنتشر على جانبيه عزب أصحاب الإبل من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط كافة، سواء كان ذلك للمشاركة في أكبر مهرجان عالمي لمزاينة الإبل، أم لاستغلال تلك المناسبة لعرض ما لديهم من إبل متميزة للبيع، خاصة أن المهرجان يوفر فرصة كبيرة بوجود أشهر ملاك الإبل والمهتمين باقتناء أفضل السلالات وأجمل «المزاينات»، لتنضم إلى ما يملكونه من إبل تتميز بمواصفات جمالية يعرفها جيداً عشاق الإبل.

فحوص مجانية

حرصت إدارة مستشفيات الظفرة على تقديم باقة من الخدمات المتنوعة لزوار مهرجان الظفرة والمشاركين فيه من خلال مخيم كبير أقيم في موقع المهرجان يتم من خلاله تقديم التطعيم الموسمي لمرض الإنفلونزا، بجانب توعية الجمهور بخدمات ومراكز مستشفيات الظفرة في مختلف المدن بالإضافة إلى إجراء الفحص المجاني لمرض السكري والضغط ومعالجة الحالات المرضية الطارئة لجميع زوار المهرجان والمشاركين فيه. وأوضح منصور خلفان الضحاك المنصوري ضابط إداري مستشفيات الظفرة أن المخيم يستقبل الجمهور ويقدم لهم توعية شاملة عن خدمات مستشفيات الظفرة ومنها خدمات الفحص الشامل للمواطنين في مركز الظفرة لطب الأسرة وكذلك تعريفهم بأهم الوظائف الشاغرة في مستشفيات الظفرة بالإضافة إلى استقبال طلبات التوظيف من الجمهور الراغبين في العمل ضمن كوادر مستشفيات الظفرة بما يتوافق مع الاشتراطات المطلوبة. وأضاف المنصوري أن مستشفيات الظفرة حرصت على تقديم فحوص طبية مجانية لزوار المهرجان، وتأمين عيادة متكاملة في قلب المهرجان، وتم تجهيزها بجميع المعدات اللازمة وطاقم طبي وممرضين حيث تقدم من خلالها الرعاية الطبية وخدمات الطوارئ إلى جانب التوعية الصحية خلال ساعات المهرجان، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لشركة صحة، وكذلك كجزء من حرصها على التواجد في كافة الفعاليات المجتمعية التي تقام في منطقة الظفرة، وذلك بهدف الوصول إلى الجمهور لنشر الثقافة الصحية، حيث تم تزويد الجناح بأجهزة لفحص السكري وجهاز خاص يقيس معدل الطول والضغط ومعدل تراكم الدهون في جسم الإنسان.

المزروعي والمنصوري يتوجان الفائزين

توج معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، يرافقه معالي ماجد المنصوري رئيس الاتحاد العالمي للصقارة الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، مساء أمس، الفائزين في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة 2019 لشوطي الجمل 15 شرايا لأبناء القبائل لفئتي المحليات والمجاهيم.

كما شهد التتويج الذي أقيم في الموقع الرئيسي للمهرجان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، وعدد كبير من ملاك الإبل وعشاق المسابقات والمزاينات التراثية.

كما قام معالي اللواء الركن طيّار فارس خلف المزروعي يرافقه معالي ماجد المنصوري، بتفقد سوق الظفرة التراثي في مهرجان الظفرة 2019، حيث اطلعا على سير الفعاليات والمسابقات التراثية المختلفة، وزارا مختلف أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان، وعدداً من أجنحة العارضين والأركان المتنوعة في السوق.