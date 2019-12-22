خدمات استباقية تعزز كفاءة العمل الحكومي بالدولة

دبي (وام)

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن الإدارة الافتراضية للخدمات الحكومية الاستباقية تعمل على تصميم عدد من باقات الخدمات بشكل مترابط واستباقي، بما يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بابتكار حلول وخدمات استباقية قبل الطلب تمكن المتعامل من الحصول عليها بيسر وسهولة وبأعلى درجات الكفاءة. وقالت معاليها، إن فريق عمل إدارة الخدمات الاستباقية عمل وفق منهجية واضحة لتطوير الأفكار والتجارب ونماذج الخدمات وتوحيد قنوات تقديمها، بالشراكة مع المجتمع، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بهدف ابتكار باقات خدمات تنعكس إيجاباً على جودة حياة الأفراد والمجتمع في دولة الإمارات.

وشكرت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة فرق العمل في الجهات المشاركة في تطوير باقات الخدمات الاستباقية، وأشادت بما تقدمه من أفكار ومشاريع هادفة لتعزيز تجارب المتعاملين وتسهيل حياتهم.

جاء ذلك، خلال اجتماع الفريق القيادي للإدارة الافتراضية للخدمات الحكومية الاستباقية في وزارة «اللامستحيل» برئاسة معالي عهود الرومي، والذي بحث مستقبل الخدمات الاستباقية، وآليات تصميم خدمات جديدة ومبتكرة ضمن باقات متكاملة تسهل حياة المتعاملين وتعزز كفاءة العمل الحكومي.

حضر الاجتماع معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.

كما شارك في الاجتماع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وحمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ومحمد سيف خلفان الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، واللواء منصور أحمد الظاهري المدير العام للهوية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والعميد خليفة بالقوبع الحميري المدير التنفيذي للأحوال الشخصية وجوازات السفر في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وسيف هادف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة، ومحمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

واستعرض الفريق القيادي للإدارة الافتراضية للخدمات الحكومية الاستباقية خطط العمل والمنجزات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والباقات والخدمات الاستباقية التي يتم تصميمها، وسبل توفير خدمات «قبل الطلب»، وتعزيز استدامتها لتحسين جودة حياة أفراد المجتمع، وتقديم نموذج مبتكر يعكس ريادة وتميز منظومة العمل الحكومي في الإمارات.

وبحث فريق عمل الإدارة مخرجات عدد من الجلسات النقاشية التي تناولت آليات تصميم تجارب المتعاملين بشكل استباقي، وتطرق إلى مخرجات ورشة العمل التفاعلية التي نظمتها الإدارة في إمارة عجمان؛ بهدف إشراك المتعاملين في تصميم خدمات استباقية قبل الطلب، وتناول الآراء والأفكار والاقتراحات التطويرية التي قدمها المتعاملون بشأن تعزيز جودة الخدمات المرتبطة بالباقات التي طورتها الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية، وسبل تضمينها في التصميمات النهائية، بما يضمن توفير تجربة خدمات سهلة وسريعة، ويسهم في دعم جهود الحكومة بتعزيز الشراكة مع المجتمع.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اطلق في أبريل الماضي، وزارة اللامستحيل في مبادرة حكومية غير مسبوقة عالمياً، وهي وزارة افتراضية يتولى إدارتها وزراء في حكومة دولة الإمارات، وتعمل على إعادة هندسة منظومة العمل الحكومي من خلال توليها ملفات وطنية مهمة، وتشكل منظومة عمل إماراتية تتبنى صناعة التغيير الإيجابي وإيجاد حلول فعالة ونوعية لتحديات استثنائية وتحويلها إلى فرص تلبي الاحتياجات بشكل استباقي.