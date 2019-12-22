«الصحفيين» تنظم ملتقاها السنوي وتزور مناطق سياحية

دبي (الاتحاد)

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية الملتقى السنوي لأعضائها الخميس الماضي، واختتمت الفعاليات، أمس، في منتجع إنتركونتيننتال الفجيرة برعاية اتصالات، بمشاركة 60 من أعضاء الجمعية وأسرهم، بحضور محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أحمد بن علي نائب أول الرئيس لمجموعة اتصالات، وفضيلة المعيني نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقال الحمادي، إن مجلس الإدارة يسعى لتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وإيماناً منا بدور الصحافة، مشيداً بتفاعل الأعضاء مع كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية.

وقال الدكتور أحمد بن علي: «نحن نؤمن بأهمية الإعلام وشراكتنا مع جمعية الصحفيين منذ فترة طويلة، التي تعد من انشط الجمعيات ذات النفع العام بالدولة ونرى مستقبل الصحافة من خلال الإعلام الرقمي الجديد الذي هو إعلام المستقبل».

وقال علي الهنوري أمين الصندوق، إن تنظيم الملتقى يهدف إلى اطلاع الأعضاء على المناطق الأثرية والسياحية في إمارتي الشارقة والفجيرة، خاصة في الساحل الشرقي، وأيضاً الترفيه على الأعضاء من عناء العمل، والاستجمام في جو هادئ وتعارف أسرهم على بعضهم البعض في جو هادئ سادته الألفة والوئام.