عائلات «فريسة» «إعلانات» العمالة المساعدة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الأسر المواطنة والمقيمة إلى عدم التعامل مع صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لخدمات العمالة المساعدة إلا بعد التأكد من موثوقيتها، وذلك من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 80060.

جاء ذلك خلال لقاء عقد مؤخراً بمجلس اللواء سهيل المرر في مدينة خليفة، ضمن حملة تنفذها وزارة الموارد البشرية والتوطين تحت شعار «احفظ حقوقك واستقدم صح» والتي تأتي تزامنا مع انتشار صفحات إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي تدار من قبل جهات غير حاصلة على تراخيص لتقديم خدمات العمالة المساعدة.

وقال أحمد الحوسني رئيس قسم الرقابة بإدارة التوجيه والمتابعة للعمالة المساعدة لـ «الاتحاد»: «إن الوزارة رصدت حالات لأسر تعاملت مع جهات غير مرخصة تقوم بنشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسعى إلى جذب الراغبين بتشغيل العمالة المساعدة من خلال تقديم عروض مغرية مثل الأسعار المخفضة وخدمة توصيل العاملة المساعدة إلى المنازل، وتوقيع العقود في المنازل وغير ذلك من الأساليب الخادعة.

وأضاف « الوزارة تلقت شكاوى من أسر فادت من خلالها بأنها قامت بتشغيل عمالة مساعدة حصلت عليها من خلال مكاتب لها صفحات إعلانية في «انستغرام» و«الفيسبوك» غير أن بعضا من هذه العمالة انقطعت بعد فترة عن العمل والبعض الآخر رفض العمل بحجة المرض وهو ما دفع بالأسر صاحبة الشكاوى إلى التوجه لمقار المكاتب المشار إليها بعد أن تعذر الاتصال بها عبر الهاتف غير أنها فوجئت بأن هذه المكاتب وهمية لا مقار لها كما أن بعضها أغلقت حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي».

وأوضح الحوسني «أن الوزارة أبلغت الأسر صاحبة الشكاوى بضرورة التوجه إلى الشرطة لاتخاذ اللازم خصوصا أن المكاتب المشتكى ضدها غير حاصلة على التراخيص من الوزارة لتقديم خدمات العمالة المساعدة وفقا لما ينص عليه القانون».

وأكد أن التعامل مع مكاتب تقدم خدمات العمالة المساعدة دون حصولها على تراخيص من وزارة الموارد البشرية والتوطين يفقد من يتعاملون مع هذه المكاتب الحقوق والامتيازات التي ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن توظيف عمالة مساعدة عن طريق المكاتب غير المرخصة لاسيما من تروج لخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يلحق الأضرار بالأسر التي تتعامل مع المكاتب المشار إليها خصوصا وأن هذه العمالة تعتبر مخالفة وبالتالي فإن تشغيلها يعد إيواء لمخالف يعاقب عليه القانون فضلاً عن احتمال أن تكون العمالة حاملة للأمراض وهو ما يعرض أفراد الأسرة لمخاطر صحية.

ودعا الحوسني أصحاب العمل والأسر إلى التعامل مع مراكز الخدمة «تدبير» التي تقدم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة وفقاً لباقات متنوعة وبسقوف سعرية موحدة بما يلبي احتياجات وتطلعات المتعاملين خصوصاً في ضوء إلزام المراكز بضمان العامل المساعد لمدة عامين وهو ما يكفل لأصحاب العمل والأسر استرداد كامل مبالغ تكاليف الاستقدام أو استبدال العامل بآخر في حال فسخ العامل العقد أو ترك العمل بدون سبب مشروع أو عدم لياقته الصحية أوعدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب وذلك خلال الأشهر الستة الأولى «فترة التجربة»، واسترجاع جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام في حال فسخ العامل للعقد أو ترك العمل بدون سبب مشروع خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين.

يذكر أن تطبيق «تدبير» الذكي المتوافر في متجري «جوجل» و«أبل ستور» يوفر حزمة من الخدمات الإجرائية والمعلوماتية التي تختصر الوقت والجهد على المتعاملين».