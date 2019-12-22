22 ممرض معلوماتية في مستشفيات ومراكز «الصحة»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تعيين 22 ممرض معلوماتية 5 منهم مواطنين في منشآتها الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية أولية، بهدف تطوير مسارات مهنة التمريض وضمان الاستخدام الأمثل والمتكامل للتكنولوجيا الحديثة في مهنة التمريض، وفتح المجال التخصصي للكوادر التمريضية الحالية والمستقبلية، لتقديم رعاية تمريضية متكاملة للمريض على أعلى معايير الجودة.

وكشفت الوزارة، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، عن إطلاق تخصص معلوماتية التمريض في جميع مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة، وذلك في إطار تعزيز دور نظم المعلومات في المهن الصحية لتطوير جودة الرعاية الصحية.

وقالت الوزارة: «يعتبر تخصص معلوماتية التمريض من المسارات العالمية المستحدثة، وحرصت الوزارة على مواكبتها وتمكينها لتوظيف نظم المعلومات الصحية في مهنة التمريض، ليبرز دور ممرضي المعلوماتية في متابعة مؤشرات الأداء الإكلينيكية الخاصة بمهنة التمريض وتطبيق الخطط التحسينية الملائمة، بما يدعم تقديم الرعاية التمريضية عالية الجودة والمطابقة للمعايير المحلية والعالمية».

وأشارت الوزارة، إلى أن هذا التوجه المبتكر في المسار الوظيفي لمهنة التمريض، يجمع بين العلوم التمريضية وعلوم إدارة المعلومات والعلوم التحليلية، ويؤدي دوراً حيوياً في دعم التوجهات الاستراتيجية نحو الارتقاء بمعايير مهنة التمريض والرعاية الصحية في دولة الإمارات، ويتماشى مع المنظور الاستراتيجي للدولة في تمكين نظم المعلومات.

وقالت الوزارة: «وعليه يجب أن يمتلك الكادر التمريضي الكفاءة الوظيفية في استخدام التكنولوجيا ونظم المعلومات الصحية بدءًا من مرحلة الإعداد الأكاديمي»، مشيرة إلى أن معلوماتية التمريض تأتي تماشياً مع توجهات الحكومة الذكية ومتطلبات الأجندة الوطنية 2021، وتدعم المبادرة الوطنية لتعزيز جاذبية مهنة التمريض.

وذكرت أنه بعد موافقة مسؤولي الوزارة على استحداث تخصص معلوماتية التمريض، قامت الكوادر المتخصصة بوضع خطة تطوير مهني شاملة ومبتكرة، لتمكين ممرضي المعلوماتية وتزويدهم بالكفاءات الوظيفية اللازمة لأداء مسؤولياتهم الوظيفية.

وأفادت بأنه تم عقد دورة تدريبية لمدة 5 أيام واستقطاب محاضر من جامعة ألبرتا بكندا، حيث تضمن التدريب، أساسيات المعلوماتية التمريضية والقيادة وإدارة التغيير، بالإضافة جلسات حوارية استعرضت التحديات المهنية لممرضي المعلوماتية ضمن نطاق مهامهم الوظيفية ودورهم في تشكيل الممارسة التمريضية، وتقديم الرعاية الصحية وفق معايير ومتطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأعلنت الوزارة، عن تطوير نظام ربط الملحقيات الصحية بالنظام المالي الاتحادي كأول جهة حكومية تطبق الربط المالي مع الملحقيات الصحية، واستحداث نظام دفع آلي آمن عن طريق الإنترنت وباستخدام بطاقات الائتمان الذكية التي يمكن تغذيتها بعدة عملات أجنبية بالإضافة إلى الدرهم، والغرض منها توفير السيولة النقدية للمرضى ومرافقيهم من مواطني دولة الإمارات في الدول التي يتم تقديم خدمة العلاج فيها.

ثم تحدثت الوزارة عن تطبيق نظام معياري موحد لبيانات المنشآت الصحية والصيدلانية الحكومية والخاصة على مستوى الدولة وتكاملها مع بيانات الأدوية المسجلة ونظم تسعيرها.

وأوضحت أن هذا النظام يهدف إنشاء نظام مرجعي وقاعدة بيانات وطنية على المستوى الاتحادي للمنشآت الصحية والصيدلانية الحكومية والخاصة وكادرها الطبي والفني، بالإضافة إلى بيانات الأدوية المسجلة وتسعيرتها، وتراخيص الأخصائيين الصحيين ونظام التسجيل الدوائي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من خلال الربط بتطبيق ذكي يمثل لوحة تحكم ومنصة ذكية للتمكين من امتيازات النظام والوصول للمعلومات المستهدفة من الفئات المعنية.

أما الفئة الثانية فهم مفتشو الجهات الصحية في الدولة كونها الفئة الرقابية على المنشآت الصحية والصيدلانية الحكومية والخاصة وكادرها الطبي الفني، بحيث يوفر لهم النظام الوصول إلى بيانات التراخيص المتعلقة بالمنشأة الصحية والصيدلانية المعنية والكادر الطبي الفني والأدوية على أجهزتهم اللوحية المستخدمة في العمل، لتحقيق الاستفادة المثلى من التطبيق بتوفير السهولة والكفاءة والفعالية في العمل.

ولفتت الوزارة، إلى تطبيق النسخة المحدثة من نظام المعلومات الصحية «وريد» في 68 مركزا صحيا، 16 مستشفى تابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع وربطها إلكترونيا مع بعضها لتحقيق (مريض واحد، سجل واحد).

وأوضحت الوزارة، أن نظام وريد هو منصة مركزية لإدارة معلومات المرضى ويعمل على توفير بيانات إحصائيات موثوقة للتخطيط للرعاية الصحية. بالإضافة لتطبيق خاصية الجلطات الدموية الوريدية على نطاق جميع المستشفيات لرصد وتقييم المرضى اعتماداً على نظام تقييم المخاطر الذي تم بناؤه في النظام وفقاً لإرشادات الكلية الأمريكية للصيدلة الإكلينيكية.