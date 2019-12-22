«ضواحي 8» يستقبل وفد «الاستشاري»

الشارقة( الاتحاد) استقبل مهرجان ضواحي الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة بمشاركة 36 جهة، وفداً من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تقدمهم علي ميحد السويدي رئيس المجلس.

كان في استقبال وفد المجلس برئاسة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى والمنظمين للمهرجان.

وهنأ خميس بن سالم السويدي المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على انعقاده في الفصل التشريعي العاشر بعد نجاح الانتخابات مؤخراً، متمنياً لرئيس المجلس وكافة الأعضاء والعضوات النجاح في عملهم الوطني لخدمة الشارقة خلف قيادتها الرشيدة.

وقدم تعريفاً حول فكرة طرح وتنظيم مهرجان ضواحي كواحدة من أهم فعاليات دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة، بعد أن طرحت منذ سبع سنوات وتتواصل في عامها الثامن بنجاح كبير ورغبة مجتمعية بتواصلها سنويا.

بعدها قام السويدي والشيخ ماجد القاسمي باصطحاب رئيس المجلس والأعضاء في جولة في أرجاء المهرجان شمل مواقع مشاركة الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك الركن التراثي وركن الأكلات الشعبية وركن الأسر المنتجة، والتقوا عدداً من الأهالي الذين أشادوا بالمهرجان وما يقدمه للأسر من فعاليات للكبار والصغار.

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