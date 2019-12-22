تدريب لجنة دبي للاتصال الخارجي على تحليل الأخبار وتأثيراتها

دبي (الاتحاد)

نظّمَ المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، ورشة عمل خصصها لأعضاء «لجنة دبي للاتصال الخارجي» حول اهتمام الإعلام العالمي بالأخبار والموضوعات المتعلقة بدبي وكيفية تحليل أسلوب تناولها، وذلك في ختام الفعاليات والبرامج التدريبية المُدرجة على أجندة اللجنة للعام 2019، والتي ركزت على إطلاع أعضاء اللجنة على أحدث وسائل وآليات الاتصال الاستراتيجي، وتمكينهم من التعرّف عن قرب على أفضل الممارسات والخبرات والتجارب الناجحة في مجال الاتصال الاستراتيجي.

وركزت الورشة في جانب منها على السبل الفعالة في توضيح الحقائق وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة وتصويب المعلومات غير الدقيقة، وكيفية الاستفادة من الدبلوماسية الإعلامية وأدوات الاتصال المتنوعة في التعامل مع الموضوعات المتعلقة بصورة دبي عالمياً، وعلاقة ذلك بالأطر القانونية والتشريعات المعمول بها في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، والكيفية التي يمكن بها التغلب على بعض المواقف التي قد تواجه مسؤولي الاتصال أو تعوق أداء مهامهم في توصيل الرسائل الأساسية، وأهمية بناء شبكة علاقات تخدم منظومة العمل الحكومي وتدعم أهدافها.

كما ركزت الورشة على ضرورة متابعة ما تورده وسائل الإعلام العالمية من أخبار وموضوعات حول دبي وتحليلها والوقوف على الأسلوب الذي تعاملت به تلك الوسائل مع هذه الموضوعات، لرصد أفضل السبل التي يمكن من خلالها تعزيز الأثر الإيجابي لهذا التناول العالمي لأخبار دبي، لاسيما وأن دبي أصبحت بفضل ما حققته من إنجازات وضعتها في مقدمة العديد من مؤشرات التنافسية الدولية تحظى بمتابعة أكبر الصحف والفضائيات العالمية.

وتضمنت ورشة العمل محاكاة عملية وضع أعضاء اللجنة خلاله في مواقف مختلقة بهدف تعزيز قدراتهم على التفكير بأسلوب دبلوماسي خلال النقاشات الصعبة بما تفرزه مثل تلك المواقف من ضغوط تتطلب الكثير من المرونة وسرعة البديهة للتعامل معها بكفاءة. كما تضمنت الورشة استعراض العديد من المواقف والسيناريوهات المختلفة لدراسة ما قد ينتج عنها من تداعيات إعلامية على الجمهور والمتلقين في مختلف أرجاء العالم، بالإضافة إلى كيفية تطوير آليات لنقل الحقائق بشفافية ومصداقية بما يغلق الباب أمام أي رسائل مغرضة معلومات ملفقة.

وخصصت الورشة جانباً منها لمناقشة قواعد رئيسية على مسؤول الاتصال مراعاتها في عمله، منها ضرورة الإلمام بالموقف أو الموضوع محل النظر في عملية الاتصال من كافة جوانبه والذهاب إلى أبعد ما هو ظاهر بتحليل مختلف العناصر ذات الصلة للتوصل إلى تصور واضح لما يجب القيام به للتعاطي بإيجابية مع هذا الموقف أو الموضوع، وكذلك رصد الموضوعات محل الاهتمام العالمي والعمل على تعظيم مردودها الإيجابي.

وأعرب برناردينو ليون، مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية عن اعتزازه بالشراكة المثمرة بين الأكاديمية والمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر سنوات من التعاون البنّاء في مجال بناء قدرات الاتصال الاستراتيجي.

وأكدت نورة العبار، مدير إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، شكر وتقدير المكتب لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية للتعاون المستمر في تقديم فرص تدريب نوعية لأعضاء اللجنة، وتوفير محتوى معرفي رفيع المستوى يمثل قيمة مضافة تدعم قدرة أعضاء الشبكة على الإلمام بنواحي وثيقة الصلة بمجال عملهم، منوهةً بأن عقد مثل هذه اللقاءات والورش يتيح فرصة نموذجية للتعرف على أفضل الممارسات في العالم وتعزيز مواكبة أعضاء اللجنة لأحدث مستجداته، وكذلك تأكيد قدرتهم على معالجة أية تحديات قد تواجههم خلال تفاعلهم مع الإعلام العالمي، مع حرص المكتب الإعلامي على مواصلة تقديم أفضل فرص التدريب بأعضاء لجنة دبي للاتصال الخارجي لأهمية رسالتها.