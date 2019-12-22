30 مليون درهم للمرحلة الثانية من «الدليجه» للحياة البرية

أبوظبي (الاتحاد)

باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» تنفيذ أعمال مشروع بناء وتشييد مرافق جديدة لمركز الدليجه لإدارة الحياة البرية «المرحلة الثانية»، والذي تنفذه لصالح هيئة البيئة ـ أبوظبي بتكلفة تبلغ نحو 30 مليون درهم.

وأوضحت الشركة أن مساحة المشروع الإجمالية تبلغ 426 ألف متر مربع، ويتضمن تشييد مبنى إداري، وعيادة بيطرية وسكن للعاملين ومرافق خدمات متنوعة، إضافة إلى استراحة ضيافة.

وأشارت «مساندة» إلى أن تنفيذ مشروع مركز الدليجه لإدارة الحياة البرية بمرحلتيه الأولى والثانية يأتي في إطار الحرص على تجسيد رؤية حكومة أبوظبي نحو تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي ونشر الوعي بأهمية الأنواع البرية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها.

وأكدت الشركة التزامها التام خلال مراحل تنفيذ المشروع بتطبيق أعلى المعايير الخاصة بالحفاظ على البيئة، وأيضاً تبني حلول إبداعية مستدامة، إضافة إلى تخفيض معدلات استهلاك الطاقة والمياه، وتحقيق الاستفادة القصوى من أشعة الشمس، وتطبيق أعلى معايير الجودة، مشيرة إلى أن جميع مواد المشروع قابلة لإعادة التدوير تحقق أقصى المتطلبات البيئية المناسبة.

ويعد مشروع الدليجه - الذي بدأ إنشاؤه عام 2010 - مركزاً متميزاً في جهود الإكثار وحماية الأنواع البرية المهددة بالانقراض، حيث يعد موطنا لنحو 1000 حيوان.

وذكرت «مساندة» أنها تمكنت منذ تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع والتي تم إنجازها العام الماضي بمساعدة أخصائيين من هيئة البيئة ـ أبوظبي من عمل تصميم يناسب الظروف الخاصة بالحيوانات المهددة بالانقراض مع دراسة كاملة لدورة النشاط اليومي بالحظائر، وكذلك الدورة الخاصة بتحصين الحيوانات ضد الأمراض، ومراعاة توفير الظروف التي تحقق سلامة الحيوانات إلى أقصى حد ممكن، وانعكس ذلك على طرق الإنشاء ونوعية المواد المستخدمة وما تم التوصل إليه من معالجات لعدة تحديات فنية تم التغلب عليها بنجاح.