تشغيل محرقتي معالجة النفايات الطبية والخطرة في الربع الأول من 2020

أبوظبي (الاتحاد)

دخل مشروعا محرقتي النفايات الطبية والخطرة في أبوظبي والعين مراحلهما الأخيرة، حيث بلغت النسبة في الأولى 80%، بينما وصل المشروع الثاني إلى نسبة 90%.

ويعتزم مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» البدء في العمليات التشغيلية للمحرقتين بحلول الربع الأول من العام المقبل 2020.

وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحرقتين بـ 7500 طن في العام، إذ يتم التخلص من النفايات بالاعتماد على التقنيات الحديثة، بشكل يرتكز على الجمع المستدام للنفايات والتخلص منها بطرق آمنة.

وتشتمل النفايات التي سيتم التعامل معها المخلفات الناقلة للعدوى مثل الإبر، المشارط، الشفرات، المحاقن ومخلفات ملوثة بالدم أو مخلفات المرضى في أجنحة العزل وغيرها الناتجة عن مخلفات المستشفيات والعيادات والصيدليات والصناعات والمؤسسات التجارية، إضافة إلى المذيبات التي تستعمل في التركيبات المختبرية وأيضاً بعض الفلزات الثقيلة الموجود في ميزان الحرارة وبعض البطاريات والمواد المطهرة وغيرها.

واعتمد المركز آلية الحرق بدرجات حرارة تصل إلى 1200 درجة مئوية، من أجل توفير الحل الدائم لمعالجة معظم أنواع النفايات الطبية والخطرة بشقيها الصلب والسائل، التي تُنتج في إمارة أبوظبي.

وأفاد الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام المركز بأن تنفيذ هذه المشاريع تأتي تماشياً مع أهداف المركز الاستراتيجية والرامية إلى توفير الحلول الصحية الناجحة والسليمة في مجال التخلص من النفايات الطبية والخطرة، بشكل يواكب مسيرة النمو والازدهار التي تشهدها الدولة في مختلف نواحي الحياة، وذلك انسجاماً مع رؤية أبوظبي 2030، مع الالتزام التام بالحفاظ على المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة وحماية البيئة ومجتمع إمارة أبوظبي بشكل عام.

وأضاف: عملنا في تدوير على الانفتاح على كافة الخبرات والتجارب العالمية عبر استخدام أحدث التقنيات والممارسات في مجال حرق النفايات الطبية والخطرة واعتمدنا آليات واضحة للعمل، بهدف الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة وتطوير وتطبيق أنظمة وبرامج مستدامة ومتكاملة لإدارة النفايات في الإمارة.