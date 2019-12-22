خليفة بن طحنون: كل الإمكانات لتمكين أبناء شهدائنا

أبوظبي (وام)

شارك الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أبناء شهداء الوطن الأبرار في فعاليات مخيم أبناء الفخر الشتوي الذي أقامه مكتب شؤون أسر الشهداء، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات ومدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، وهيئة البيئة - أبوظبي والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومنتجع تلال العين، ونادي تراث الإمارات وشركة موارد القابضة، في منطقة رماح بمدينة العين، واختتمت فعالياته أمس، وذلك في إطار مبادرات المكتب الهادفة إلى تقديم كافة أشكال الرعاية والدعم لأبناء وأسر الشهداء.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان: إن مخيم أبناء الفخر حظي بدعم ومتابعة متواصلة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتوجيهات دائمة في توفير كل الإمكانات والسبل لتمكين أبناء شهداء الوطن الأبرار من تعزيز مهاراتهم في مختلف جوانب الحياة.

وأضاف: كان مخيماً رائعاً تجلت فيه روح الفريق واكتسب من خلاله أبناء شهداء الوطن الأبرار الذين شاركوا فيه العديد من المهارات والمعارف واطلعوا على عدد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتراثية.

وشهد المخيم الذي تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتعليمية والتراثية تفاعلاً حماسياً من أبناء الشهداء المشاركين الذين أبدوا اهتماما بالغاً في رياضة القنص والصيد التراثية.

وكان المخيم الذي استمر على مدار خمسة أيام قد تضمن فعاليات وأنشطة رياضية واجتماعية متنوعة، بالإضافة إلى دروس نظرية وعملية في قنص وصيد الأرانب والحبارى، قدمتها مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، فضلاً عن التدريب العملي والتعايش مع ظروف التخييم والعيش في البر.

وقال معالي ماجد المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات: سعداء لنجاح المبادرة والأهداف التي حققتها من خلال غرس مبادئ الصقارة والفراسة والاعتماد على النفس في نفوس المشاركين، وتفاعلهم مع الأنشطة والفعاليات التي قدمت لهم، منوها إلى أهمية تكاتف المؤسسات والهيئات وتعاونها في إنجاح هذه المبادرة النوعية والموجهة لأبناء شهدائنا الأبطال.

وتهدف دورات مخيمات أبناء الفخر إلى تمكين أبناء الشهداء من مواصلة مسيرة العطاء والمحبة والخير، وتساعدهم على استغلال أوقات فراغهم في أنشطة تعود عليهم بالفائدة الثقافية والعلمية والتجربة الحياتية وتوفير سبل الترفيه الهادف لهم.

يشار إلى أن مخيمات أبناء الفخر تعد مبادرة نوعية موجهة لأبناء الشهداء أطلقها مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي الذي يقوم بمتابعة شؤونهم واحتياجاتهم، والتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى في الدولة من أجل تقديم الدعم الكامل وتأمين الرعاية والاهتمام لأسر شهداء الوطن.