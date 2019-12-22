الامارات | S70 يحقق السعر الأعلى في مزاد لوحات المركبات

شكرا لقرائتكم خبر عن S70 يحقق السعر الأعلى في مزاد لوحات المركبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الرقم (S70) السعر الأعلى ضمن مجموعة الأرقام التي طرحتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي في المزاد العلني لأرقام لوحات المركبات الذي جرى أمس، إذ بلغت قيمته مليوناً و900 ألف درهم، متفوقاً على 90 رقماً مميزاً تم طرحها في المزاد، فيما بلغت القيمة التقديرية لكامل الأرقام التي بيعت في المزاد 19 مليوناً و751 ألف درهم.

وطرح المزاد رقمين ثنائيي الرمز هما (AA99) و(AA666)، حيث بيع الأول بـ820 ألف درهم، فيما بيع الثاني بمليون و820 ألف درهم مسجلاً المرتبة الثانية في الأرقام الأعلى سعراً بعد الرقم (S70).

وعرض المزاد الثالث بعد الـ100 والأخير للعام الجاري، 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات مركبات مميزة من فئات مختلفة.

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وحقق الرقم (H333) قيمة بلغت 970 ألف درهم، فيما تم بيع النسبة الأكبر من الأرقام بقيمة راوحت بين 200 و300 ألف درهم باستثناء بعض الأرقام مثل (V5555) الذي تم بيعه بـ620 ألف درهم.

ويخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع في مراكز إسعاد المتعاملين في أم الرمول، والبرشاء، وديرة.

19.7

مليون درهم الحصيلة النهائية لمزاد أرقام لوحات المركبات.