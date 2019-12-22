الامارات | «التغير المناخي» تبحث تعزيز الذكاء في تحقيق الاستدامة البيئية

شكرا لقرائتكم خبر عن «التغير المناخي» تبحث تعزيز الذكاء في تحقيق الاستدامة البيئية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، سبل تعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة على مستوى المجالات البيئية كافة، مع ثلاث من كبريات الشركات الصينية العاملة في هذا المجال.

جاء ذلك ضمن جدول أعمال زيارة وفد رسمي من دولة الإمارات، برئاسة الدكتور الزيودي، إلى جمهورية الصين الشعبية، استمرت ثلاثة أيام، تم خلالها توقيع خطاب نوايا مع مركز جينساو الوطني، بشأن التعاون في مجال الاستدامة الزراعية والري ونظم وآليات استزراع الصحراء، وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات الناجحة بين الطرفين، لاسيما في ما يتعلق بتنوع الغذاء، وتشجيع الزراعة المستدامة، للحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخي في هذا القطاع، ودفع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

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وقع خطاب النوايا وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وكبير العلماء في مركز جينساو الوطني الصيني، البروفيسور لين زانكي.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «إن دولة الإمارات تربطها علاقات قوية مع جمهورية الصين الشعبية على مستوى القطاعات كافة، وفي إطار تعزيز هذه العلاقات، وتعزيزاً لمبدأ التعاون الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على التعاون والشراكة مع الجهات والمؤسسات المختصة بالمجالات البيئية والزراعية كافة في الجمهورية الصينية».

وأشار إلى أن توقيع خطاب النوايا مع مركز جينساو الوطني الصيني، يستهدف تعزيز توظيف التكنولوجيا في تطوير القطاع الزراعي، وزيادة قدرته على مواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي والتكيف معها، ويسهم في رفع كفاءة وإنتاجية مجال التصنيع الغذائي، وتعزيز نظم استزراع الصحراء، ما يصب بشكل عام في مواكبة التزامات الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.