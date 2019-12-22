الامارات | تركيب 170 ألف عداد كهربائي ذكي بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 170 ألف عداد كهربائي ذكي بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة تركيب 170 ألف عداد ذكي للكهرباء على مستوى الإمارة، من مشروع تركيب العدادات الذكية في مختلف مناطق ومدن الشارقة، إذ تم تركيب 135 ألف عداد منها في مدينة الشارقة، شملت مساكن ومباني ودوائر حكومية، ومناطق حيوية، ومشروعات تجارية وسياحية.

وقال رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، إن «خطة الهيئة للأعوام المقبلة تهدف إلى الانتهاء من استبدال العدادات القديمة كافة بأخرى ذكية، في مختلف مناطق ومدن الإمارة، بنسبة 100%، إذ تم الانتهاء من تركيب عدادات ذكية للمياه بمدينة كلباء بنسبة 100%، فيما العمل جارٍ للانتهاء من استبدال عدادات الكهرباء فيها».

وأوضح أن العدادات الذكية التي وفرتها الهيئة تعد من أفضل الأنواع العالمية، وتم إجراء الفحوص عليها في المصانع المنتجة، كما تم فحصها بالكامل في مختبر الهيئة الخاص بفحص العدادات، الذي يشمل أجهزة متطورة، مضيفاً أن «العدادات الجديدة تراوح طاقتها بين 200 و2500 أمبير، حسب الأحمال الكهربائية للمشروعات الكبيرة»، حيث إن معدل استبدال العدادات اليومي يراوح بين 400 و600 عداد للاستفادة من مميزاتها.

وأفاد الليم بأن الهيئة تسير وفق خطة لاستبدال العدادات بالشارقة، التي تصل إلى نحو 450 ألف مشترك فيها.