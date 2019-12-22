الامارات | «وزارة اللا مستحيل» تناقش تصميم خدمات مبتكرة تسهل حياة المتعاملين

شكرا لقرائتكم خبر عن «وزارة اللا مستحيل» تناقش تصميم خدمات مبتكرة تسهل حياة المتعاملين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، أن الإدارة الافتراضية للخدمات الحكومية الاستباقية، تعمل على تصميم عدد من باقات الخدمات بشكل مترابط واستباقي، بما يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بابتكار حلول وخدمات استباقية قبل الطلب، تمكن المتعامل من الحصول عليها بيسر وسهولة، وبأعلى درجات الكفاءة.

وقالت إن فريق عمل إدارة الخدمات الاستباقية، عمل وفق منهجية واضحة لتطوير الأفكار والتجارب ونماذج الخدمات وتوحيد قنوات تقديمها، بالشراكة مع المجتمع، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بهدف ابتكار باقات خدمات تنعكس إيجاباً على جودة حياة الأفراد والمجتمع في دولة الإمارات.

جاء ذلك، خلال اجتماع الفريق القيادي للإدارة الافتراضية للخدمات الحكومية الاستباقية في «وزارة اللا مستحيل» برئاسة الرومي، والذي بحث مستقبل الخدمات الاستباقية، وآليات تصميم خدمات جديدة ومبتكرة ضمن باقات متكاملة، تسهل حياة المتعاملين، وتعزز كفاءة العمل الحكومي.

حضر الاجتماع وزير تطوير البنية التحتية الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، ووزير العدل سلطان بن سعيد البادي الظاهري، ووزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، ووزيرة دولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم مصبح المهيري، ووزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي.

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واستعرض الفريق القيادي للإدارة الافتراضية للخدمات الحكومية الاستباقية، خطط العمل والمنجزات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والباقات والخدمات الاستباقية التي يتم تصميمها، وسبل توفير خدمات «قبل الطلب»، وتعزيز استدامتها لتحسين جودة حياة أفراد المجتمع، وتقديم نموذج مبتكر يعكس ريادة وتميز منظومة العمل الحكومي في الإمارات.

وبحث فريق عمل الإدارة مخرجات عدد من الجلسات النقاشية، التي تناولت آليات تصميم تجارب المتعاملين بشكل استباقي، وتطرق إلى مخرجات ورشة العمل التفاعلية التي نظمتها الإدارة في إمارة عجمان، بهدف إشراك المتعاملين في تصميم خدمات استباقية قبل الطلب، وتناول الآراء والأفكار والاقتراحات التطويرية التي قدمها المتعاملون بشأن تعزيز جودة الخدمات المرتبطة بالباقات التي طورتها الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية، وسبل تضمينها في التصميمات النهائية بما يضمن توفير تجربة خدمات سهلة وسريعة، ويسهم في دعم جهود الحكومة بتعزيز الشراكة مع المجتمع.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق، في أبريل الماضي، وزارة اللا مستحيل في مبادرة حكومية غير مسبوقة عالمياً، وهي وزارة افتراضية يتولى إدارتها وزراء في حكومة دولة الإمارات، وتعمل على إعادة هندسة منظومة العمل الحكومي من خلال توليها ملفات وطنية مهمة، وتشكل منظومة عمل إماراتية تتبنى صناعة التغيير الإيجابي، وإيجاد حلول فعالة ونوعية لتحديات استثنائية، وتحويلها إلى فرص تلبي الاحتياجات بشكل استباقي.

تصميم باقات خدمات «قبل الطلب» تسهل حياة المتعاملين.