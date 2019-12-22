الامارات | «طرق دبي» تفتتح اليوم المرحلة السادسة من مشروع الطرق المؤدية إلى «إكسبو»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تفتتح اليوم المرحلة السادسة من مشروع الطرق المؤدية إلى «إكسبو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتتح هيئة الطرق والمواصلات، اليوم، المرحلة السادسة من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض «إكسبو 2020»، وتتضمن تطوير تقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو.

ويأتي إنجاز المشروع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتطوير مشروعات الطرق وأنظمة النقل المتعلقة بتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو، لضمان انسيابية الحركة المرورية التي تخدم زوار المعرض وخدمة المشروعات المستقبلية في المنطقة.

وأكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، أن مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو يعدّ أحد أضخم مشروعات الطرق التي تنفذها الهيئة حالياً، لتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض «إكسبو 2020»، ونظراً إلى ضخامتها تم تقسيمها إلى ست مراحل تقدر كلفتها الإجمالية بثلاثة مليارات درهم.

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وقال الطاير إن «المشروع تضمن تنفيذ جسور بطول 1400 متر، وطرق بطول ثمانية كيلومترات، حيث ستتم زيادة عدد مسارات شارع إكسبو من أربعة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه بطول ثلاثة كيلومترات، وسيتم تطوير شارع الإمارات بطول قرابة خمسة كيلومترات»، مشيراً إلى أنه تم خلال المشروع تحويل الدوار القائم سابقاً على تقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، وذلك من خلال رفع شارع إكسبو بجسر بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ طرق خدمية على الجانبين بسعة مسارين لكل منها، مع توفير حركات الالتفاف والوصلات التي تؤمن انسيابية الحركة المرورية من شارع الإمارات باتجاه أبوظبي والعكس، ومن شارع إكسبو باتجاه شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، إضافة إلى تسهيل الحركة المرورية القادمة من جبل علي - لهباب شمالاً إلى شارع الإمارات باتجاه دبي، ومن شارع إكسبو جنوباً إلى شارع الإمارات باتجاه أبوظبي.

وأضاف أنه «تم خلال المشروع تحويل الدوار السابق على تقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، الأمر الذي يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 10 آلاف مركبة في الساعة إلى 23 ألفاً و700 مركبة في الساعة، ويحسّن من الحركة المرورية إلى معرض إكسبو وإلى منطقة دبي الجنوب ومطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى تقليل وقت الرحلة بإزالة الدوار القديم والإشارة المرورية، وكذلك زيادة السعة المرورية إلى ثلاثة أضعاف، مع وجود الحركة المرورية الحرة على الطرق الرئيسة.

3 مليارات درهم

قسم مشروع الطرق المؤدية لموقع معرض إكسبو إلى ست مراحل، تقدر كلفتها بثلاثة مليارات درهم، فإلى جانب المرحلة السادسة التي تفتتح، اليوم، والمرحلتين الثالثة والرابعة التي أنجزت هذا العام، فإن العمل جارٍ في المراحل الأولى والثانية والخامسة. وتتضمن المرحلتان الأولى والثانية تحويل الدوار على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في كل اتجاه، وتنفيذ تقاطعين مجسرين يشكلان مداخل ومخارج مباشرة لمعرض «إكسبو 2020» من شارع الشيخ محمد بن زايد، لتأمين حركة حرة للدخول والخروج من وإلى موقع المعرض، ويبلغ إجمالي طول الطرق في المرحلتين 43 كيلومتراً، فيما تتضمن المرحلة الخامسة من المشروع تنفيذ جسور بطول 2.6 كيلومتر، وطرق بطول ثلاثة كيلومترات، حيث ارتفع عدد مسارات شارع إكسبو من ثلاثة إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بطول ثلاثة كيلومترات، مع إضافة طرق خدمية لتحسين الوضع المروري للطرق الحالية، كما تم رفع شارع إكسبو عند تقاطعه مع شارع الأصايل بجسر طوله 800 متر وسعة ستة مسارات.