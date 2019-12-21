«الأرصاد» يحذر من ارتياد البحر في الخليج العربي

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاستمرار اضطرابه شمالاً وغرباً بفعل الرياح الشمالية الغربية والشمالية الشرقية النشطة التي تصل سرعتها إلى 40 كم/س، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 4 إلى 6 أقدام في العمق وذلك حتى 14:00 مساء غدٍ الأحد. اقرأ أيضاً... "الأرصاد" يحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج في الخليج العربي

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