الامارات | تحذير من "الأرصاد" بشأن حالة الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من "الأرصاد" بشأن حالة الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي، أخذ الحيطة والحذر، نظراً لاستمرار اضطرابه شمالاً وغرباً، بفعل الرياح الشمالية الغربية والشمالية الشرقية النشطة، مشيراً إلى أن سرعتها تصل إلى 40 كم/س، ويتراوح ارتفاع الموج من 4 إلى 6 أقدام في العمق وذلك حتى 14:00 مساء غدٍ الأحد . Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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