الامارات | بالفيديو.. S70 يحقق مليون و 900 الف درهم في مزاد لوحات المركبات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. S70 يحقق مليون و 900 الف درهم في مزاد لوحات المركبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الرقم S70 السعر الأعلى ضمن مجموعة الأرقام التي طرحتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي في المزاد العلني لأرقام لوحات المركبات، اذ بلغت قيمته مليون و900 ألف درهم، متفوقا على 90 رقم مميز تم طرحها في المزاد، فيما بلغت القيمة التقديرية لكامل الأرقام التي بيعت في المزاد ل 19 مليونا و751 ألف درهم وذلك حسب ما اكد مكتب إحصاء المزاد التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي ل "الامارات اليوم" التي حضرت المزاد.

وطرح المزاد رقمين ثنائي الرمز هما AA99 ، AA666، حيث بيع الأول ب 820 الف درهم ، فيما بيع الثني ب مليون و 820 الف درهم مسجلا المرتبة الثانية في الأرقام الأعلى سعرا بعد الرقم S70.

وعرضت المزاد 90 رقما ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا للوحات المركبات المميزة من الفئاتH-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Z، وذلك في مزاد علني هو الثالث بعد المائة والأخير للعام الجاري 2019.

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وجاء الرقم H333 من بين الأرقام الأعلى سعرا بعد الأرقام المذكورة أعلاه اذ بلغت قيمته 970 الف درهم، فيما تم بيع النسبة الأكبر من الأرقام بقمة تراوحت بين 200 الى 300 الف باستثناء بعض الأرقام مثل5555 V الذي تم بيعه ب 620 الف درهم.

ويخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلا عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهما ًتدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين "أم الرمول، البرشاء، ديرة،" كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.

وتؤكد الهيئة انها تحرص على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة تستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية، مشيرة الى أن هذه المزادات تحظى بأهمية بالغة لدى الهيئة لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور.