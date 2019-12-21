صور.. خالد بن محمد بن زايد يزور محمد أحمد المر بمنزله في دبي

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، محمد أحمد المر بمنزله في دبي، اليوم السبت.
وجاء في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر "تويتر"، "خالد بن محمد بن زايد يزور محمد أحمد المر بمنزله في دبي، بحضور أنور قرقاش وصقر غباش وعبدالرحمن العويس وأحمد حميد الطاير وعدد من المسؤولين. وتعرف سموه إلى محتويات مكتبته المنزلية، وتبادل مع الحضور الأحاديث الودية حول مواضيع تتعلق بالأدب والفكر والثقافة والشعر".
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