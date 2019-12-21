الامارات | حبس خليجي فوجئت به ربة منزل عارياً في منزلها

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس خليجي فوجئت به ربة منزل عارياً في منزلها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاثة أشهر بحق شاب خليجي تصرف بعنف مع رجال الشرطة أثناء محاولة القبض عليه، بعد بلاغ ضده من امرأة أفادت بأنه تسلل إلى منزلها.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة أبلغت ربة منزل من جنسية دولة خليجية، شرطة دبي، عن تسلل رجل عارٍ إلى منزلها، وحين انتقلت الدورية وجدت شاباً يحمل جنسية دولة خليجية، يبلغ من العمر 21 عاماً، تبين أنه صديق ابنها، وقاوم رجال الشرطة أثناء القبض عليه وأحدث بأحدهم إصابات استدعت علاجه، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة.

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وقال المجني عليه من شرطة دبي إن بلاغاً ورد من ربة منزل عن وجود رجل آسيوي عارٍ في منزلها، فتم الانتقال إلى المكان، وعثر على المتهم، فسئلت عما إذا كان هو المقصود، فأكدت أنه الشخص ذاته، وتبين أنه خليجي صديق ابنها.

وأضاف أن المبلغة ذكرت أنه دخل المنزل أكثر من مرة دون استئذان وكانت خائفة من الإبلاغ عنه، لكنه عاد مرة أخرى وكان عارياً، لافتاً إلى أنهم طلبوا منه ركوب دورية فرفض، فحاول المجني عليه وضع القيد في يديه إلا أن المتهم دفعه بقوة فأصابه بشفته، وظل يضرب بكوعه ويدفعه هو وزميله إلى أن تمكنا من السيطرة عليه وإدخاله دورية الشرطة، لافتاً إلى أنه أصابه هو وزميله بإصابات متفاوتة أثناء محاولة السيطرة عليه.