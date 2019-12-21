كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن طائرة مروحية غامضة في موقف سيارات فندق بدبي

قد يكون من المحبط جدًا أن تجد شخصاً يشغل موقف السيارات الخاصة بك، فكيف الحال إذا وجدت طائرة مروحية صغيرة في الموقف؟

ولكن عندما لا يتوفر مهبط للطائرات المروحية على السطح، في بعض الأحيان يكون على مرآب السيارات في الطابق السفلي القيام بهذه المهمة.

وفوجىء الضيوف في فندق موفنبيك، في أبراج بحيرات جميرا، بالعثور طائرة مروحية، لا تشغل مكان وقوف سيارة واحدة بل ثلاثة أماكن في منطقة مواقف السيارات تحت الأرض.

ولم يعرف أي من الضيوف سبب وقوف الطائرة المروحية في هذا المكان أو حتى كيف وصلت إليه، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وقال موظفو فندق موفنبيك إن الطائرة تنتمي إلى مطعم يقع في الفندق، لكن الغموض لا يزال يحيط بسبب توقفها في هذا المكان، أو كيف تم نقلها إلى الطوابق السفلية من المبنى.

وقال أحد السكان: “كنت أحاول الوصول إلى بيتزا إكسبريس ونزلت في الطابق الخطأ فرأيت المروحية متوقفة في موقف للسيارات. كانت في الطابق السفلي الثالث مما جعل الأمر محيراً للغاية”.

وأضاف: “ليس لدي أي فكرة عن كيفية وصولها إلى هناك، وما جعل الأمر غريباً للغاية هو أنها كانت متوقفة في أحد الطوابق السفلية للمبنى. هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذا الأمر وظننت أنني قد فقدت عقلي”.