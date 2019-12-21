كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| شقة في دبي بسعر 55 مليون درهم

نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً عن شقة في دبي يصل سعرها إلى 55 مليون درهم.

تحتوي الشقة المكونة من أربع غرف نوم على مساحة معيشة تبلغ 1400 متر مربع وتم بناؤها مع مراعاة الترفيه؛ ويوجد مساحة إضافية تبلغ 725 مترًا مربعًا مخصصة للمناطق الخارجية التي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 200 شخص، وتطل على عروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة في دبي.

قام الموقع بإبلاغ التصميم بمواد مدمجة لضمان شعور كل شيء بالاتصال وأنت تمشي من الداخل والخارج. وبينما أثرت تلك المساحة المحيطية على المبنى، تقول وونغ إن الإلهام لعملها موجود في كل مكان ويمكن أن يأتي ببساطة من التجول أو السفر أو التفاعل مع الأشياء اليومية. “في بعض الأحيان يكون ما رأيته على شاشة التلفزيون، في ومضة، ويؤدي إلى شيء ما، كما أضافت، مضيفة أن الإلهام للسطح الزاوي الشهير لأبراج الإمارات جاء إليها بهذه الطريقة.

التصميم الداخلي للبنتهاوس مصمم من قبل المصممة ناتالي ديرباس، وتتوزع المقسمات على طراز الأرابيسك مع اللازورد الأزرق من قبل Casamia وألواح من الزجاج ذات المرايا الصامتة.

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وتم استخدام الرخام الأبيض في جميع أنحاء الشقة، ولكن مع الاحتفاظ بالمظهر الدافئ من خلال استخدام ألواح البلوط حول المدخل.

نوافذ الشقة قابلة للسحب بالكامل وتستخدم “نظام مقص” مفصلي تم تطويره بالتعاون مع شركة Profils Systemes الفرنسية لضمان استمرار الخطوط الأنيقة وتدفق التصميم في جميع الأوقات.