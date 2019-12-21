الامارات | «كهرباء الشارقة» تنفذ مشروعاً لربط 195 محطة توزيع بنظام التحكم والمراقبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تنفذ مشروعاً لربط 195 محطة توزيع بنظام التحكم والمراقبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة كهرباء و مياه الشارقة ثلاثة مشاريع رئيسة لتطوير نظام التحكم والمراقبة في الشبكات وربط محطات التوزيع بمركز التحكم والمراقبة في زمن قياسي لتحقيق الأمان وسرعة اتخاذ القرارات لإجراءات الصيانة والإصلاح، والمحافظة على اتزان الشبكة، وتضمنت المشاريع ربط 49 محطة توزيع جديدة جهد 33 كيلوفولت بمركز التحكم، وإضافة مغذيات لـ104 محطات وربطها بنظام سكادا لجمع و مراقبة البيانات والتحكم بها، بالإضافة إلى ربط 42 محطة خاصة بالشبكة ومركز التحكم، وتنفيذ مشروع توسعة شبكة الألياف البصرية، واستخدام نظام اتصال جديد يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، لنقل البيانات بين المحطات ومركز التحكم والمراقبة بسرعة ودقة عالية وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة تسخّر كل جهودها لمواكبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية الكبرى التي تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل بكل كفاءة واقتدار، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وانطلاقاً من هذه التوجيهات الحكيمة حققت الهيئة تطوراً كبيراً في مجالات نقل وتوزيع الكهرباء في كافة المناطق بالشارقة.

وأشار إلى أن الهيئة تحرص باستمرار على تطوير مركز التحكم والمراقبة وتوفير أفضل الأنظمة العالمية للمركز الذي يعتبر "العين الساهرة" على متابعة الأحمال الكهربائية والطوارئ والأعطال طوال اليوم، لضمان تشغيل وأمن وسلامة العمل من خلال المراقبة والسيطرة الكلية للأنظمة والمحطات بقصد التعرف إلى أي عطل قد يطرأ مبكراً والعمل على إصلاحه، إلى جانب وضع الخطط البديلة لضمان استمرارية تشغيل المحطات بدرجة عالية من الكفاءة والأمان، لذا تحرص الهيئة على توفير كافة الإمكانات اللازمة لتطوير المركز وتوفير أفضل وأحدث التكنولوجيا العالمية لضمان تشغيله بكفاءة وجودة عالية.

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وأوضحت مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال وإدارة «سكادا» المهندسة إيمان الخيال، أن مشروعات التطوير التي تم تنفيذها في إدارة التحكم تهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الجديدة في مجال التحكم عن بعد (الآلي)، ما يعطي نظرة شاملة وأوضح للشبكات الكهربائية وإدارتها بشكل أفضل، كما يتيح معرفة الأحمال الكهربائية في جميع المحطات وفي جميع الأوقات، ويضيف إمكانيات فنية جديدة لعمل مناورات بالشبكة بشكل أفضل.

وأشارت إلى أن توسعة شبكة الألياف البصرية في الإمارة ساهمت في رفع كفاءة وتوسعة شبكة الحاسب الآلي بالهيئة للمشاريع الحالية والمستقبلية، للحفاظ على استمرارية العمل، وتم توفير أجهزة اتصالات متطورة لإتاحة إمكانية مراقبة المحطات بشكل كامل عن طريق الكاميرات والتواصل مع العاملين داخل المحطات لمواجهة أية ظروف طارئة.



وأكدت على أهمية الدور الكبير الذي يقوم به موظفو الإدارة الذين يعملون على مدار الساعة من خلال مراقبة كل جوانب العمل والمحطات التي تم ربطها بنظام التحكم (سكادا)، والتدقيق في حال وجود أية أعطال حتى لو كانت بسيطة للتصرف بسرعة من أجل توفير بديل للخدمة، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة.

وأشار مدير إدارة التحكم والرقابة المهندس عثمان سرور الماس، إلى أن مشروعات التطوير بمركز التحكم تمت وفقاً لأحدث المواصفات العالمية بما يتماشى وطبيعة العمل ويضمن للموظفين الهدوء والراحة التامة، لاسيما أن هناك أنظمة ضرورية يتم مراقبتها ومتابعتها من قبل العاملين في غرفة التحكم، منها نظام التحكم الآلي بالمحطات، إلى جانب وجود أنظمة المراقبة المختصة بنظام مراقبة الحريق في المحطات، والكاميرات، وأجهزة الإضاءة، ووجود أنظمة مراقبة البيئة في المحطات للتأكد من درجة حرارة المحطة، مشيراً إلى أن المركز يحتوي على أنظمة الاتصالات المتطورة التي يتم من خلالها التواصل مع المحطات لتوجيههم بالشكل الصحيح في حال حدوث أي من التغييرات المفاجئة أو أية أمور طارئة، حيث يوجد في كل وردية مسؤول مباشر عن سير العمل في المركز يحرص على التدخل المباشر والتواصل مع المسؤولين في المحطة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لاحتواء الأمر بالشكل الصحيح، والتصرف بشكل سريع ومباشر لحل أي مشكلة.