الامارات | بالفيديو.. طرق دبي تفتتح غدا شبكة من الشوارع المؤدية لـ"اكسبو‎"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. طرق دبي تفتتح غدا شبكة من الشوارع المؤدية لـ"اكسبو‎" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتتح هيئة الطرق والمواصلات غداً، المرحلة السادسة من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو 2020، وتتضمن تطوير تقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو، ويأتي إنجازه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بتطوير مشاريع الطرق وأنظمة النقل المتعلقة بتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو، لضمان انسيابية الحركة المرورية، التي تخدم زوار المعرض وخدمة المشاريع المستقبلية في المنطقة.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير أن مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو، يعد أحد أضخم مشاريع الطرق التي تنفذها الهيئة حالياً لتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، ونظراً لضخمتها قسمت على ست مراحل، تقدر تكلفتها الإجمالية بثلاثة مليارات درهم.

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وقال الطاير: تضمن المشروع تنفيذ جسور بطول كيلو و400 متر، وطرق بطول قرابة ثمانية كيلومترات، حيث ستتم زيادة عدد مسارات شارع إكسبو من أربعة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بطول ثلاثة كيلومترات، وسيتم تطوير شارع الإمارات بطول قرابة خمسة كيلومترات، مشيراً إلى أنه تم خلال المشروع تحويل الدوار القائم سابقاً على تقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو، إلى تقاطع مجسر، يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، وذلك من خلال رفع شارع إكسبو بجسر بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ طرق خدمية على الجانبين بسعة مسارين لكل منها، مع توفير حركات الالتفاف والوصلات التي تؤمن انسيابية الحركة المرورية من شارع الإمارات باتجاه أبوظبي والعكس، ومن شارع إكسبو باتجاه شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، إضافة إلى تسهيل الحركة المرورية القادمة من جبل علي لهباب شمالا إلى شارع الإمارات باتجاه دبي، ومن شارع إكسبو جنوباً إلى شارع الإمارات باتجاه أبوظبي.

وقال الطاير انه تم خلال المشروع تحويل الدوار السابق على تقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، الأمر الذي يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 10,000 مركبة في الساعة إلى 23,700 مركبة في الساعة، ويحسن من الحركة المرورية إلى معرض إكسبو، وإلى منطقة دبي الجنوب ومطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى تقليل وقت الرحلة بإزالة الدوار القديم والإشارة المرورية، وكذلك زيادة السعة المرورية إلى ثلاثة أضعاف مع وجود الحركة المرورية الحرة على الطرق الرئيسة.