كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم عصري فرنسي جديد في دبي

أصبح لعشاق الأطعمة الفرنسية الفاخرة الآن مطعمًا جديدًا يمكنهم زيارته في دبي، حيث فتح المطعم الفرنسي العصري Verde Dubai أبوابه في فور سيزونز، جميرا بيتش.

برئاسة الطاهي جيروم لاجارد، الذي عمل سابقاً في برج خليفة، يجلب فيردي دبي المأكولات الفرنسية، متأثرًا بخبرة الشيف لاجارد الواسعة من سيدني وهونغ كونغ وميامي إلى دبي هذا الخريف.

وفي موقعه الأصلي في باريس، يقدم Verde by Yeeels لوحات مشاركة صغيرة من المأكولات الفرنسية ذات التأثير العالمي في أجواء احتفالية حية. ويقدم Verde Dubai “مأكولات على الطراز العائلي في محيط استوائي متطور”.

ويعد المطعم أيضًا بـ “أمسيات براقة تكتمل بمأكولات مستوحاة من البحر المتوسط ​، وترفيه غير عادي ومجموعات DJ مفاجئة كل ليلة، بحسب موقع واتس أون.

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ويحتوي المطعم على مساحة داخلية وخارجية على حد سواء، ويتميز الداخل بديكور مستوحى من الغابات الخصبة، وتتميز المناطق الخارجية بأسلوب أنيق ومفروشات ناعمة.

فيردي دبي، مطعم القرية، جميرا فور سيزونز، يوميًا من 6 مساءً إلى 3 صباحًا. هاتف: 043338025. verde-dubai.com