الامارات | 10 طلاب يبتكرون روبوتاً لنقل الأشياء وترتيبها

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 طلاب يبتكرون روبوتاً لنقل الأشياء وترتيبها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر منتخب طلابي من المدرسة الإماراتية، (مكون من 10 طلاب في الصف التاسع)، روبوتاً يستخدم في نقل الأشياء وترتيبها بشكل متناسق، ويمكن التحكم فيه عن بُعد باستخدام «ريموت كنترول».

وقال أحد أعضاء المنتخب، الطالب عبدالعزيز سعود الحمودي، لـ«الإمارات اليوم»: إن «المنتخب تأهل بهذا الروبوت في المسابقة الوطنية التي نُظّمت خلال شهر يناير الماضي، إلى المسابقة العالمية VEX-IQ للروبوت في الولايات المتحدة الأميركية التي أقيمت خلال الفترة من 21 أبريل إلى الثالث من مارس الماضيين، وحققنا فيها المركز الثاني على مستوى جميع الفرق المشاركة».

وأضاف أن المنتخب الإماراتي كان يتشكّل من 10 طلاب، هم بالإضافة إليه: مهند محمد الكندي، وأحمد طارش الظاهري، وسيف محمد البلوشي، ومحمد خليفة الحوقاني، وزايد عبدالله القايدي، وحمد خالد الأشخري، ومحمد عبدالله الظاهري، ومحمد علي العراب، وعيسى عمر مصطفى، من مدارس مختلفة على مستوى الدولة، إلى جانب مشرف المشروع يحيى مسامح.

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وشرح الحمودي عمل الروبوت بأنه يستخدم في حمل الأشياء من مكان إلى آخر وترتيبها بشكل منظم، وخلال وقت مختصر، دون الاعتماد على العنصر البشري، ما يؤدي إلى سرعة الإنجاز، لافتاً إلى أن الهدف من إنجاز الروبوت هو زيادة قدرة التحكم لدى الطلبة، وتطوير مهاراتهم البرمجية والتقنية.

وأشار إلى أن المسابقة تعتمد على تنافس بنماذج تقريبية لإنجاز الأعمال بالروبوت، عن طريق استخدامها في نقل الأسطوانات من مكان إلى آخر، في مدة زمنية لا تتجاوز دقيقة، ويكون الروبوت الفائز في المسابقة هو الذي ينقل أكبر عدد ممكن خلال هذه المدة المحددة، مشيراً إلى أن تدريب الطلبة على البرمجة، وإنجازهم الروبوت، ومشاركتهم في المسابقة الوطنية، استغرقت ستة أشهر.